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Подозреваемого в изнасиловании 13-летней падчерицы бывшего сожителя ее матери разыскивают в Новосибирске

11:26:4612/11/2021
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Заявление о насилии над дочерью написал в полицию ее отец, который сейчас находится на заработках в Москве. С места происшествия были изъяты белье, одежда и полотенца.

В Новосибирске ищут подозреваемого в насилии над 13-летней падчерицей. Фото: pixabay.com

Отец 13-летней девочки обратился в отдел полиции Дзержинского района Новосибирска с заявлением об изнасиловании своей дочери. Он сообщил, что насилие над ребенком совершил новый сожитель его бывшей жены - отчим девочки.

Подозреваемого сейчас разыскивают правоохранители. С места происшествия были изъяты белье, одежда и полотенца, передает НГС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Возможный 34-летний педофил был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

По информации СМИ, подвергшаяся насилию девочка учится в шестом классе одной из школ столицы Сибири. Проживает она вместе с матерью. Отцу, который находится на заработках в Москве, о произошедшем рассказала сама дочь. И он немедленно обратился в полицию.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Тогучинском районе Новосибирской области 49-летний педофил пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу - он срывал с девочки шорты и трогал ее за грудь. Ребенку удалось вырваться.

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педофилнасилие над ребенкомранее судимразыскивают
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