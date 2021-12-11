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Важные рекомендации верующим на день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников 12 декабря

9:15:0112/11/2021,София Мальцева
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Чтобы убрать снег не использовалась лопата, потому что могла испортиться крыша.

Веник наделяли мистическими свойствами. Фото: Pixabay.com

Православные верующие отметят память священномученика Парамона и 370 мучеников, 12 декабря. Они пострадали за христианскую веру во времена императора Деция.

Правитель с востока Аквиан закрыл в тюрьму христиан, и пытками заставлял каждого отказаться от веры Христовой, принеся жертву языческому Богу. Узников хотели угрозой смерти заставить поверить в язычество.

Когда их собирались казнить, то вывели на улицу, и один из местных жителей стал свидетелем жестокого обращения с христианами. Он открыто осудил жестокое отношение к людям, живущим с мучителями на одной земле. И прямо заявил, что верит в Господа Иисуса Христа, Единого Бога. Это был святой Парамон Вифинский. Такая смелость не понравилась святителю, но он взбодрил своими словами 370 мучеников. Однако поплатился жизнью. После долгих и жестоких пыток святого Парамона смертельно казнили, отрубив голову вместе с остальными христианами.

Святого Парамона по народной традиции назвали Зимоуказателем, поскольку именно в этот день наблюдали за приметами, веря, что так можно было узнать, какая погода будет в ближайшие месяцы. Было принято 12 декабря браться за метлы и залазить на крышу, чтобы смести снег.

Чтобы убрать снег не использовалась лопата, потому что могла испортиться крыша. Кроме того, веник наделяли мистическими свойствами: если подметать в одном доме, используя разные веники, то может случиться беда. Если оставлять метлу под печкой – быстро кончится еда.

Также в Парамонов день можно занять у соседей любую вещь или еду, чтобы привлечь удачу на весь год.

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