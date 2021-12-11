Суд оштрафовал за убитых лосей на 800 тыс. рублей действующего главу Убинского района в Новосибирской области

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор пятерым браконьерам, среди которых оказался глава Убинского района Олег Конюк.
Как сообщили в областной прокуратуре, их признали виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ - незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба. А у двух еще с использованием своего служебного положения.
Осужденный Камынин является учредителем и директором компании «Таргет», Карабак - охотовед ООО «Таргет». Они обязаны сохранять охотничьи ресурсы и среду обитания животных.
-7 декабря 2018 года, действуя умышленно и согласованно, при отсутствии квот на добычу лося на территории охотничьего угодья в Убинском районе, группой лиц по предварительному сговору, с применением снегоходов, используя зарегистрированное огнестрельное оружие с патронами, злоумышленники стали производить поиск, выслеживание и преследование диких животных – лосей, являющихся ценным охотничьим ресурсом. Они произвели не менее 8 прицельных выстрелов в лосей, - рассказали в облпрокуратуре.
Браконьеры застрелили трех лосей, туши которых потом обработали при помощи ножей и перевезли в п. Николаевка-2я Убинского района. Ущерб минприроды Новосибирской области оценен в 240 тыс. рублей - это особо крупный ущерб.
Суд приговорил Мазиева к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Камынину, Карабаку, Конюку, Нехаеву – штраф по 800 тыс. рублей каждому. Все осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 2 года.
Мазиев добровольно возместил материальный ущерб на стадии следствия. Оружие и боеприпасы подсудимых конфискованы в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу, отметили в региональном надзорном ведомстве.
Примечательного, что браконьер Конюк до сих пор возглавляет район.