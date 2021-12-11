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Труп пропавшего 6-месячного ребенка нашли в спортивной сумке во дворе дома в Тыве: В убийстве подозревают подругу его матери

10:20:0612/11/2021
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Две женщины совместно распивали спиртные напитки, после мать оставила малыша на подругу и ушла на пару часов. Подозреваемая задержана.

В спортивной сумке лежало тело убитого ребенка. Фото: Piqsels

В Тес-Хемском районе республики Тыва проводится расследование уголовного дела об убийстве 6-месячного ребенка.

Заявление в полицию об исчезновении малыша поступило в 17 часов 10 декабря от его матери. Оказалось, что она оставила ребенка с 48-летней подругой, с которой вместе распивала алкоголь до своего ухода. Они расстались в 15 часов, через два часа мать вернулась и не нашла ни сына, ни подруги.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти на прилегающей к ее дому территории в спортивной сумке.

- 10 декабря 2021 года около 17.00 в правоохранительные органы поступило сообщение жительницы села О-Шынаа о безвестном исчезновении 6-месячного сына. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по  п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении регионального СК.

В настоящее время женщина задержана, с ней проводятся следственные действия. Следователи ходатайствуют о заключении подозреваемой под стражу. Решение о мере пресечения пока не принято.

Также будет дана оценка действиям матери погибшего малыша и должностных лиц органов системы профилактики.

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смертьребенокподругаспортивная сумка
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