На выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет правительство выделило дополнительно 14 млрд рублей

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам на выплаты ежемесячных пособий на детей из неполных семей от 8 до 17 лет дополнительно свыше 13,8 млрд рублей. Такая информация появилась 11 декабря на сайте кабмина.
"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях", - сказано в официальном в сообщении правительства.
8 декабря на заседании кабмина Мишустин отметил, что эти деньги станут важным подспорьем в воспитании детей для одиноких мам и пап.
Ежемесячные пособия для неполных малообеспеченных семей начали выдавать по инициативе президента с 1 июля 2021 года. Их назначают на детей в возрасте от 8 до 17 лет, воспитывающихся в семьях с одним родителем. Размер выплат равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране эта величина составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.
Сейчас такие пособия назначены семьям, в которых растет более 1,3 млн детей, напомнили в пресс-службе правительства.