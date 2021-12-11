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На выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет правительство выделило дополнительно 14 млрд рублей

9:16:4512/11/2021
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В кабинете министров РФ уточнили, что сейчас такие выплаты сейчас получают семьи, в которых в общей сложности воспитывается более 1,3 млн детей.

Мишустин выделил еще почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет. Фото: Правительство РФ
Сюжет: Все пособия Путина
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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам на выплаты ежемесячных пособий на детей из неполных семей от 8 до 17 лет дополнительно свыше 13,8 млрд рублей. Такая информация появилась 11 декабря на сайте кабмина.

"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях", - сказано в официальном в сообщении правительства.

8 декабря на заседании кабмина Мишустин отметил, что эти деньги станут важным подспорьем в воспитании детей для одиноких мам и пап.

Ежемесячные пособия для неполных малообеспеченных семей начали выдавать по инициативе президента с 1 июля 2021 года. Их назначают на детей в возрасте от 8 до 17 лет, воспитывающихся в семьях с одним родителем. Размер выплат равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране эта величина составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

Сейчас такие пособия назначены семьям, в которых растет более 1,3 млн детей, напомнили в пресс-службе правительства.

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правительствопособиясемьям с детьмиВыплаты.Михаил Мишустин
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