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11.12
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В Бердске полностью выгорел автомобиль Peugeot в самом центре города. Не исключают поджог

9:45:1112/11/2021
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Отмечается, что ни погибших, ни травмированных в связи с возгоранием нет.  По факту пожара дознаватель ОНД проводит проверку.

Автомобиль сгорел на перекрестке улиц Горького и Ленина в Бердске. Фото: МЧС

Ранним утром в четверг в Бердске сгорел автомобиль. Как сообщали "Курьер.Среда" в бердском отделе надзорной деятельности, пожар случился 9 декабря в 6.00.

-Произошел пожар в автомобиле марки «Пежо 206», стоявшем по адресу: Бердск, ул. Горького, 5. В результате пожара огнем повреждено транспортное средство на общей площади 4 кв. метра, - рассказали в ОНД 11 декабря.

Отмечается, что ни погибших, ни травмированных в связи с возгоранием нет.  По факту пожара дознаватель ОНД проводит проверку. В том числе на предмет поджога.

В ведомстве напомнили жителям Бердска о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта. Нельзя допускать скопления на двигателе и его картере грязи и масла. Запрещено оставлять на двигателе загрязненный обтирочный материал. Водитель должен следить за наличием и сроком годности огнетушителя.

- Перед выездом проверьте герметичность топливной системы на предмет утечки и своевременно проводите техническое обслуживание автомобиля, - рекомендуют в ОНД, предлагая оставлять авто на платной стоянке или в гараже во избежание поджога.

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