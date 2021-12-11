В Бердске полностью выгорел автомобиль Peugeot в самом центре города. Не исключают поджог

Ранним утром в четверг в Бердске сгорел автомобиль. Как сообщали "Курьер.Среда" в бердском отделе надзорной деятельности, пожар случился 9 декабря в 6.00.
-Произошел пожар в автомобиле марки «Пежо 206», стоявшем по адресу: Бердск, ул. Горького, 5. В результате пожара огнем повреждено транспортное средство на общей площади 4 кв. метра, - рассказали в ОНД 11 декабря.
Отмечается, что ни погибших, ни травмированных в связи с возгоранием нет. По факту пожара дознаватель ОНД проводит проверку. В том числе на предмет поджога.
В ведомстве напомнили жителям Бердска о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта. Нельзя допускать скопления на двигателе и его картере грязи и масла. Запрещено оставлять на двигателе загрязненный обтирочный материал. Водитель должен следить за наличием и сроком годности огнетушителя.
- Перед выездом проверьте герметичность топливной системы на предмет утечки и своевременно проводите техническое обслуживание автомобиля, - рекомендуют в ОНД, предлагая оставлять авто на платной стоянке или в гараже во избежание поджога.