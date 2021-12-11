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Пассажиров самолета экстренно вернувшегося в Шереметьево из-за разгерметизации отправят в Краснодар резервным рейсом

10:42:1812/11/2021
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В пресс-службе аэропорта сообщили, что 163 пассажира из 174 переоформили билеты на следующий рейс. Неполадки с Boeing-737 подтвердились.

В Шереметьево вернулся самолет. Фото: LiveJournal

В аэропорту Шереметьево, куда вернулся вылетевший в сторону Краснодара самолет, сообщили, что инцидент произошел по причине технических неполадок. В пресс-службе аэропорта заявили, что лайнер благополучно приземлился, посадка прошла в штатном режиме.

На борту самолета Boeing-737 рейсом Москва-Краснодар находились 174 пассажира. Из них 163 переоформили билеты и ждут следующего рейса.

- На данный момент происходит подготовка воздушного судна к полету, в ближайшее время планируется вылет рейса по маршруту Москва-Краснодар, - отметили в Шереметьево.

Работа в аэропорту проводится в штатном режиме.

Ранее  «Курьер.Среда» сообщал, что утром 11 декабря вылетевший из Москвы самолет вернулся обратно из-за поступившего сигнала о разгерметизации. Приземление состоялось через 1 час 10 минут после взлета лайнера. Пострадавших в происшествии нет.

Напомним, 2 декабря, самолет авиакомпании S7 рейсом Магадан-Новосибирск экстренно сел в Иркутске. Лайнер обледенел после того, как его обработали в аэропорту Магадана, не соблюдая правильные пропорции воды и гликоля.

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