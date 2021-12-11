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В Новосибирске задержали противников введения QR-кодов на акции против повышения тарифов

11:00:3012/11/2021
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Общественник Андрей Кайгородцев находится в отделении полиции. Туда никого не впускают, оттуда никого не выпускают. Протестная акция состоялась возле театра "Глобус".

У театра "Глобус" задержан Андрей Кайгородцев. Фото: Скриншот НГС

В Новосибирске задержан общественник Андрей Кайгородцев. Он находился на акции против повышения тарифов возле театра «Глобус».

Знакомый Андрея рассказал, что задержанного доставили в отдел полиции «Центральный», туда никого не впускают, оттуда также никто не может выйти. Он сообщил, что не знает, по какой причине проводилось задержание общественника.

— Мы сейчас возле отдела полиции, куда увезли Андрея. По данной ситуации могу рассказать, что введен план «Крепость» (когда никого не запускают, не выпускают). Закрыты дверь и все жалюзи, — сообщил очевидец для НГС.

Сообщается, что после акции против введения QR-кодов, которая прошла на прошлой неделе, задержали двух ее участников. В редакцию НГС было отправлено видео, на котором сотрудник полиции говорит Кайгородцеву об отправленной ранее повестке, однако Андрей утверждает, что не получал ее.

Неделю назад у монумента Славы прошел митинг против введения QR-кодов. Сотрудники полиции стали проверять его участников спустя несколько дней.

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