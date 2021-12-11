Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Заявление ПФР: Пенсии за декабрь и январь выплатят одновременно перед Новым годом

11:09:4212/11/2021
0

Сразу две пенсии получат те граждане, которым выдают или перечисляют деньги первого числа каждого месяца. В этом случае январская пенсия поступит в конце декабря 2021 года.

пенсионный фонд
ПФР: пенсию за декабрь и январь могут выплатить одновременно. Фото: "Курьер.Среда"

В декабре часть российских пенсионеров смогу получить сразу две ежемесячные выплаты.

Не исключено, что перед Новым годом сразу две пенсии получат те граждане, которым выдают или перечисляют деньги первого числа каждого месяца. В этом случае январская пенсия поступит в конце декабря 2021 года, а не в январе 2022-го. О двойной пенсии в декабре сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное отделение ПФР.

В Пенсионном фонде акцентировали внимание на том, что в январе будет меньше выходных дней у Почты России. Поэтому изменений в графике не произойдет у тех пенсионеров, кто получает пенсии с 3 числа месяца.

Как сообщал "Курьер.Среда", лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов от имени думской фракции направил в кабмин законопроект о выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. Как считает Миронов, ее нужно сделать ежегодной, чтобы пенсионера перед Новым годом не залезали в кредиты под огромные проценты.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пенсионерграфикежемесячные выплатыдве пенсииПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

По "десятке" перед Новым годом от президента уже никто не получит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем
Арест режиссера Сокурова после спора с Путиным о возможности отделения российских регионов исключает Кремль3
Вариант Омикрон распространяется, но в больницах растет число случаев заражения Дельтой
«Продажная морда»: Так Кадыров отозвался о режиссере Сакурове после его спора с Путиным об отделении регионов7

Последние новости

Заявление ПФР: Пенсии за декабрь и январь выплатят одновременно перед Новым годом
11:09:42 12/11/2021
Заявление ПФР: Пенсии за декабрь и январь выплатят одновременно перед Новым годом
В Новосибирске задержали противников введения QR-кодов на акции против повышения тарифов
11:00:30 12/11/2021
В Новосибирске задержали противников введения QR-кодов на акции против повышения тарифов
Пассажиров самолета экстренно вернувшегося в Шереметьево из-за разгерметизации отправят в Краснодар резервным рейсом
10:42:18 12/11/2021
Пассажиров самолета экстренно вернувшегося в Шереметьево из-за разгерметизации отправят в Краснодар резервным рейсом
Умерла актриса Наталия Филиппова, звезда театра «Бенефис»
10:33:18 12/11/2021
Умерла актриса Наталия Филиппова, звезда театра «Бенефис»
Труп пропавшего 6-месячного ребенка нашли в спортивной сумке во дворе дома в Тыве: В убийстве подозревают подругу его матери
10:20:06 12/11/2021
Труп пропавшего 6-месячного ребенка нашли в спортивной сумке во дворе дома в Тыве: В убийстве подозревают подругу его матери
Зеленский допустил общеукраинский референдум по Донбассу и Крыму
10:00:14 12/11/2021
Зеленский допустил общеукраинский референдум по Донбассу и Крыму
БердскВ Бердске полностью выгорел автомобиль Peugeot в самом центре города. Не исключают поджог
9:45:11 12/11/2021
В Бердске полностью выгорел автомобиль Peugeot в самом центре города. Не исключают поджог
На выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет правительство выделило дополнительно 14 млрд рублей
9:16:45 12/11/2021
На выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет правительство выделило дополнительно 14 млрд рублей
Важные рекомендации верующим на день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников 12 декабря
9:15:01 12/11/2021
Важные рекомендации верующим на день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников 12 декабря
12 декабря 2021-го – очень мощный день силы, накопивший позитивную энергетику 12 месяцев. Какие волшебные ритуалы помогут использовать силу дня
9:00:56 12/11/2021
12 декабря 2021-го – очень мощный день силы, накопивший позитивную энергетику 12 месяцев. Какие волшебные ритуалы помогут использовать силу дня