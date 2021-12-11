Заявление ПФР: Пенсии за декабрь и январь выплатят одновременно перед Новым годом

В декабре часть российских пенсионеров смогу получить сразу две ежемесячные выплаты.
Не исключено, что перед Новым годом сразу две пенсии получат те граждане, которым выдают или перечисляют деньги первого числа каждого месяца. В этом случае январская пенсия поступит в конце декабря 2021 года, а не в январе 2022-го. О двойной пенсии в декабре сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное отделение ПФР.
В Пенсионном фонде акцентировали внимание на том, что в январе будет меньше выходных дней у Почты России. Поэтому изменений в графике не произойдет у тех пенсионеров, кто получает пенсии с 3 числа месяца.
Как сообщал "Курьер.Среда", лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов от имени думской фракции направил в кабмин законопроект о выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. Как считает Миронов, ее нужно сделать ежегодной, чтобы пенсионера перед Новым годом не залезали в кредиты под огромные проценты.