Как коронавирус может «прятаться» от иммунной системы: ответили ученые

Исследователи из Японии и США обнаружили, что SARS-CoV-2 может вывести из строя важный молекулярный путь, связанный с иммунным комплексом, который называется MHC class I. Это открытие должно помочь ученым лучше понять, как распространяется инфекция COVID-19.
«Наше открытие показывает, как вирус может уклоняться от системы иммунной защиты человека, и может помочь объяснить, почему пандемия была настолько серьезной», - говорит иммунолог из Университета Хоккайдо и Техасского университета A&M Коичи Кобаяси, возглавлявший исследование. «Выявленные нами механизмы могут предоставить новые молекулярные мишени для открытия лекарств», пишет medicalxpress.com.
Ученые использовали биоинформатический подход, чтобы посмотреть, как вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, изменяет экспрессию генов в иммунной системе пациентов с COVID-19 по сравнению с неинфицированными людьми. Это полезный способ изучить функцию сложных клеточных сигнальных путей, которые запускают иммунные реакции для борьбы с вредными бактериями и вирусами.
Молекулы класса I MHC (главный комплекс гистосовместимости) являются центральным оружием в иммунном ответе против вирусов. Когда вирус заражает клетку, клетка способствует экспрессии вирусных антигенов на поверхности инфицированных клеток, привлекая внимание иммунных клеток, называемых цитотоксическими Т-клетками. Эти иммунные клетки сосредотачиваются и уничтожают инфицированные клетки вместе с вторгающимся в них вирусом.
Помимо анализа экспрессии генов у пациентов с COVID-19, исследовательская группа также заразила линии клеток человека вирусом SARS-CoV-2, чтобы подтвердить свои выводы.
Результаты показали, что белок из вируса SARS-CoV-2, называемый ORF 6, подавляет белок клетки-хозяина, называемый NLRC5, ответственный за активацию пути MHC класса I.
Исследование показало, что это происходит двумя способами. ORF6 препятствует передаче клеточных сигналов, что отключает экспрессию NLRC5. ORF6 также блокирует функцию NLRC5.
Известно, что другие инфекционные вирусы, включая ВИЧ и MERS, также нацелены на путь MHC класса I. Исследователи полагали, что SARS-CoV-2, вероятно, тоже, но это исследование является первым, раскрывающим механизм.
«Без активации пути MHC класса I вирусы в инфицированных клетках по существу скрыты от иммунной системы. Это помогает объяснить, почему вирус SARS-CoV-2 сохраняется в организме и почему он продолжает инфицировать других, что приводит к пандемии, - говорит Кобаяши.
Дальнейшие исследования могут помочь найти и протестировать лекарства, которые блокируют активность вирусного белка ORF6, чтобы восстановить способность клетки-хозяина активировать главный комплекс гистосовместимости. В случае успеха такие лекарства могут побудить иммунную систему хозяина избавиться от вируса, эффективно усиливая иммунные реакции.