Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

ВОЗ не рекомендует лечение коронавируса плазмой крови двум группам людей

9:30:3912/11/2021
0

Плазма выздоравливающего - это жидкая часть крови выздоровевшего пациента с COVID, которая содержит антитела, вырабатываемые организмом после заражения.

Плазма выздоравливающего - это жидкая часть крови выздоровевшего пациента с COVID, которая содержит антитела, вырабатываемые организмом после заражения. Фото: Pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что лечение COVID с использованием плазмы, взятой из крови выздоровевших пациентов с коронавирусом, не следует назначать людям с легкими или средними заболеваниями.

Плазма выздоравливающих рано показала некоторые перспективы при внутривенном введении людям, больным COVID-19, пишет medicalxpress.com.

Но в рекомендациях, опубликованных в British Medical Journal, ВОЗ теперь говорит, что «текущие данные показывают, что это не улучшает выживаемость и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких, а введение этого требует больших затрат времени и средств».

В нем содержится «настоятельная рекомендация» против использования плазмы крови людям, у которых нет серьезных симптомов COVID-19, и говорится, что даже пациентам с тяжелым и критическим заболеванием лечение следует проводить только в рамках клинических испытаний.

Плазма выздоравливающего - это жидкая часть крови выздоровевшего пациента с COVID, которая содержит антитела, вырабатываемые организмом после заражения.

Это был один из множества потенциальных методов лечения, исследованных на ранних этапах пандемии, но в клинических испытаниях он показал ограниченную пользу .

ВОЗ заявила, что ее последние рекомендации основаны на данных 16 испытаний с участием 16 236 пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической инфекцией COVID-19.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лечениевирусисследованиязаражениепандемияCOVID-19плазма кровиВОЗBritish Medical Journal
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда придумают действенное лекарство?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Шестилетний мальчик умер в больнице после наркоза в кабинете стоматолога в Петербурге1
Минтранс хочет узаконить обязанность пассажиров нижних полок уступать место у столика едущим в поезде наверху6
Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем2
"Видно трусы": Замечание Ивана Урганта не смутило Светлану Лободу в прозрачном платье4

Последние новости

ВОЗ не рекомендует лечение коронавируса плазмой крови двум группам людей
9:30:39 12/11/2021
ВОЗ не рекомендует лечение коронавируса плазмой крови двум группам людей
Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года
9:15:01 12/11/2021
Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года
Волна неврологических заболеваний последует за пандемией коронавируса: предупреждение эксперта
9:00:31 12/11/2021
Волна неврологических заболеваний последует за пандемией коронавируса: предупреждение эксперта
Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации
8:30:24 12/11/2021
Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации
Ровно в 12:12 – простой и действенный способ загадать любое желание в зеркальную дату 12.12.2021
8:15:31 12/11/2021
Ровно в 12:12 – простой и действенный способ загадать любое желание в зеркальную дату 12.12.2021
Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом
8:00:21 12/11/2021
Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом
Одышка при постковидном синдроме может указывать на опасное заболевание
7:30:12 12/11/2021
Одышка при постковидном синдроме может указывать на опасное заболевание
Лунный календарь красоты и здоровья в декабре-2021: благоприятные и неблагоприятные даты с 15 по 31 декабря
7:15:15 12/11/2021
Лунный календарь красоты и здоровья в декабре-2021: благоприятные и неблагоприятные даты с 15 по 31 декабря
Прозак и флувоксамин: могут ли они лечить коронавирус?
7:00:11 12/11/2021
Прозак и флувоксамин: могут ли они лечить коронавирус?
Директор Pfizer заявил, что может потребоваться четвертая доза вакцины при Омикроне
6:30:19 12/11/2021
Директор Pfizer заявил, что может потребоваться четвертая доза вакцины при Омикроне