ВОЗ не рекомендует лечение коронавируса плазмой крови двум группам людей

Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что лечение COVID с использованием плазмы, взятой из крови выздоровевших пациентов с коронавирусом, не следует назначать людям с легкими или средними заболеваниями.
Плазма выздоравливающих рано показала некоторые перспективы при внутривенном введении людям, больным COVID-19, пишет medicalxpress.com.
Но в рекомендациях, опубликованных в British Medical Journal, ВОЗ теперь говорит, что «текущие данные показывают, что это не улучшает выживаемость и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких, а введение этого требует больших затрат времени и средств».
В нем содержится «настоятельная рекомендация» против использования плазмы крови людям, у которых нет серьезных симптомов COVID-19, и говорится, что даже пациентам с тяжелым и критическим заболеванием лечение следует проводить только в рамках клинических испытаний.
Плазма выздоравливающего - это жидкая часть крови выздоровевшего пациента с COVID, которая содержит антитела, вырабатываемые организмом после заражения.
Это был один из множества потенциальных методов лечения, исследованных на ранних этапах пандемии, но в клинических испытаниях он показал ограниченную пользу .
ВОЗ заявила, что ее последние рекомендации основаны на данных 16 испытаний с участием 16 236 пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической инфекцией COVID-19.