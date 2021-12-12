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Волна неврологических заболеваний последует за пандемией коронавируса: предупреждение эксперта

9:00:3112/11/2021
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Хронические и краткосрочные осложнения от коронавируса оставались в центре внимания на протяжении всей пандемии. Но становится все более очевидным, что некоторые пациенты обнаруживают, что их мозг продолжает страдать от битвы с COVID-19.

Хронические и краткосрочные осложнения от коронавируса оставались в центре внимания на протяжении всей пандемии. Фото: Pixabay.com

Клиники постоянно подчеркивают смертельную опасность, которую представляет COVID-19, но долгосрочные последствия для здоровья остаются плохо изученными. Один эксперт предупредил, что всплеск неврологического заболевания может быть неизбежен.

Хронические и краткосрочные осложнения от коронавируса оставались в центре внимания на протяжении всей пандемии. Но по мере продвижения исследований становится все более очевидным, что некоторые пациенты обнаруживают, что их мозг продолжает нести шрамы от битв с COVID-19. Данные, опубликованные в прошлом году, вызвали тревогу в связи со случаями трех молодых пациентов с COVID-19, у которых развилась болезнь Паркинсона в течение нескольких недель после заражения вирусом. Эксперт предупредил, что в ближайшие годы многие другие могут оказаться под угрозой нейродегенеративного состояния, пишет express.co.uk.

Кевин Барнхэм из Института неврологии и психического здоровья Флори предупредил, что за пандемией последует волна неврологических заболеваний.

«Болезнь Паркинсона - сложное заболевание, но одной из причин является воспаление, и вирус помогает управлять этим воспалением», - пояснила мисс Барнхем.

«Как только воспаление попадает в мозг, начинается каскад событий, которые в конечном итоге могут привести к болезни Паркинсона.

«Факты уже свидетельствуют о том, что триггеры болезни Паркинсона связаны с этим вирусом. Я считаю, что риск реален ».

«Мы не можем назвать это числом, но с учетом того, что 30 миллионов человек во всем мире затронуты этим вирусом, даже небольшое изменение риска заболеть болезнью Паркинсона приведет к тому, что гораздо большему количеству людей будет поставлен диагноз.

«Мы знаем, что COVID-19 имеет краткосрочные эффекты, но мы публикуем больше информации о потенциальных долгосрочных эффектах».

Данные, опубликованные в ноябре 2020 года, первыми подняли тревогу по поводу потенциальных неврологических последствий заражения COVID-19.

Данные основаны на трех отдельных отчетах о случаях относительно молодых пациентов с COVID-19, у которых развилась болезнь Паркинсона в течение двух-пяти недель после заражения.

Ведущий автор статьи Патрик Брундин тогда предупреждал: «Если эта связь реальна, нас может ждать эпидемия болезни Паркинсона в будущем».

Все трое пациентов в возрасте 35, 45 и 58 лет соответственно перенесли тяжелую респираторную инфекцию от Covid, что привело к их госпитализации.

Позже визуализация мозга выявила классические признаки болезни Паркинсона у всех трех пациентов.

«Эти случаи острой болезни Паркинсона у пациентов с COVID-19 поистине примечательны», - отметил г-н Брундин.

«Они произошли у относительно молодых людей - намного моложе среднего возраста развития болезни Паркинсона - и ни у одного из семей в семейном анамнезе не было ранних признаков продрома Паркинсона. Это потрясающее наблюдение.

«Обычно болезнь Паркинсона развивается очень медленно, но в этих случаях что-то происходит быстро».

Врач предположил, что вирус может сделать пациентов восприимчивыми к болезни Паркинсона, вызывая у них неврологические симптомы после заражения.

К ним обычно относятся мозговой туман и депрессия, которые соответствуют повреждению мозга и могут привести к болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона характеризуется постепенным дефицитом дофамина в головном мозге, гормона, отвечающего за движение в организме.

Это вызывает проблемы с движением тела, включая непроизвольный тремор и ригидность, которые могут серьезно ухудшить качество жизни.

В свете тревожных результатов исследователи предложили пациентам пройти ранние тесты, чтобы выявить симптомы.

Пациенты с болезнью Паркинсона могут испытывать потерю обоняния за десять лет до появления симптомов, поэтому проверка обоняния может открыть окно возможностей для раннего медицинского вмешательства, объяснила доктор Линдси Коллинз-Прайно, руководитель лаборатории когнитивного старения Университета Аделаида.

Доктор Коллинз-Прайно добавил: «Чем раньше мы сможем обнаружить ущерб, тем выше наши шансы на получение действительно эффективных и значимых терапевтических средств для людей».

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