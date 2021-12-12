Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации

Специалисты Mayo Clinic утверждают, что независимо от варианта, профилактика заражения работает. Вакцины сокращают и предотвращают госпитализацию и смерть на основе текущих знаний. Если человек может пройти вакцинацию или имеет право на ревакцинацию, он должен сделать это сейчас.
Но как насчет этих вариантов? Почему они появляются и как? Вот что говорят эксперты Mayo Clinic, пишет medicalxpress.com:
Два года назад, 12 декабря, группа людей заразилась и заболела вирусом, о котором никогда не было известно о заражении людей. SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, распространился по всему миру, вызвав более 267 миллионов случаев заражения за эти два года пандемии, в том числе 49 миллионов случаев в США. В пределах каждого хозяина по мере распространения вируса. , вирусный геном изменяется или мутирует. Это генетическое изменение, называемое мутагенностью, может повлиять на скорость распространения вируса, тяжесть заражения COVID-19 или уровень иммунитета от вакцины или предшествующей инфекции. Наиболее важные изменения отслеживаются по мере того, как они становятся более заметными в разных географических регионах мира. Исследователи и клиницисты внимательно следят за этими вариантами, такими как дельта или омикрон, чтобы они могли выяснить, какмутации в этих вариантах влияют на тестирование или уход за пациентом.
Вирус воспроизводится, копируя свой генетический код и формируя новые вирусные частицы, чтобы заразить как можно больше клеток-хозяев. В случае SARS-CoV-2 вирус хранит свой генетический код в виде РНК. Скорость копирования важнее точности, и мутации могут обнаруживаться в каждом раунде репликации. С момента заражения до первых нескольких дней количество частиц SARS-CoV-2 может удваиваться примерно каждые шесть часов.
Когда происходит репликация РНК, совершаются ошибки. Эти ошибки называются мутациями, и если они изменяют вирус таким образом, чтобы способствовать его распространению или заражению клеток, это может привести к появлению нового штамма вируса, называемого вариантом. Мутации в вирусном геноме, особенно в инструкциях для белков-шипов, которые помогают SARS-CoV-2 инфицировать клетки, могут привести к вирусной частице, которая лучше избегает иммунной системы, устойчивой к предыдущим лекарственным препаратам или может инфицировать клетки. более эффективно. Но другие ошибки копирования могут повредить репродукцию вируса или вообще не повлиять на него.
В конце концов, если не будут приняты меры предосторожности, набор вирусных частиц распространяется к следующему хозяину, где вирус может попытаться снова.
«Вы заражаетесь популяцией вирусов», - говорит Ричард Кеннеди, доктор философии, иммунолог и содиректор группы исследований вакцин клиники Мэйо. «Каждый отдельный вирус может отличаться от других, потому что мутации происходят в случайных местах».
«С миллионами инфекций SARS-CoV-2 ученые, вероятно, увидят большинство вариантов мутаций», - пишет в недавней публикации Эндрю Бэдли, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям клиники Мэйо. Он является председателем Целевой группы по исследованиям SARS-CoV-2 COVID-19 клиники Мэйо, которая курирует исследовательскую деятельность клиники Мэйо, связанную с COVID-19. В комментарии д-р Бэдли отмечает, что важно проводить скрининг и сбор информации об этих мутациях, а также оценивать их влияние на то, насколько эффективно распространяется вирус, насколько больными они вызывают у людей, и насколько новые варианты устойчивы к современным методам лечения и экспериментальной терапии для COVID-19.
Не все мутации беспокоят ученых - помните, некоторые появляются, а затем умирают, если не способствуют распространению вируса. Но некоторые прямо или косвенно способствуют его распространению. В рамках иммунного ответа организм вырабатывает различные антитела, которые связываются с небольшим фрагментом вирусного белка. Если вирус мутирует, белок, полученный в соответствии с этими инструкциями, может измениться настолько, что антитело не сможет с ним связываться или будет связываться менее прочно. И это, как пишет д-р Бэдли, может уменьшить или свести на нет положительные эффекты методов лечения, которые в значительной степени зависят от антител: терапии с использованием моноклональных антител и, в определенной степени, вакцинации.
Не менее важны мутации на участках, используемых в молекулярных диагностических тестах, пишет Джозеф Яо, доктор медицины, микробиолог Mayo Clinic и эксперт по диагностическому тестированию. Эти изменения могут снизить точность этих тестов, что затруднит обнаружение этих инфекций. А это косвенно приведет к распространению SARS-CoV-2.
Известные эффекты вариантов - это потенциальное увеличение трансмиссивности вируса, вплоть до повторного инфицирования тех, кто был вакцинирован или вылечился от предыдущей инфекции SARS-CoV-2. Новые варианты могут увеличить количество госпитализаций и смертей или заразить людей более молодого или пожилого возраста, чем предыдущие варианты. Им также могут потребоваться дополнительные тесты, пишет д-р Яо, в том числе более частое секвенирование вирусного генома, чтобы поддерживать наблюдение за вариантами и гарантировать, что текущие диагностические тесты остаются точными.
Тем не менее, эксперты Мэйо соглашаются: профилактика стоит фунта лечения.
«Маскировка, социальное дистанцирование и мытье рук - все это уменьшит вероятность заражения, независимо от того, какие варианты существуют», - говорит доктор Кеннеди. «Если мы будем следовать всем рекомендациям для маскировки, дистанцирования и мытья рук, и получить COVID-19 вакцины , мы будем иметь несколько уровней защиты в месте , чтобы держать нас в безопасности.»