Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом

Коронавирус, по-видимому, нацелен как на жировые клетки, так и на определенные иммунные клетки в жировой ткани, что может объяснить, почему люди с избыточным весом и ожирением более склонны к развитию тяжелой формы COVID-19, сообщают исследователи.
Когда вирус попадает в эти клетки, он вызывает разрушительную воспалительную реакцию, которая «вполне может способствовать серьезному заболеванию», - сказала The New York Times соавтор исследования доктор Кэтрин Блиш, профессор Медицинского центра Стэнфордского университета. «Мы видим те же воспалительные цитокины, которые я вижу в крови действительно больных пациентов, вырабатываемые в ответ на инфицирование этих тканей», пишет medicalxpress.com.
Результаты были недавно опубликованы в Интернете, но они не рецензировались и не публиковались в научных журналах.
По словам экспертов, результаты, полученные в экспериментах с жировой тканью, полученной у пациентов, перенесших операцию по снижению веса, могут указывать на новые методы лечения COVID-19, направленные на борьбу с жировыми отложениями.
«Может быть, это ахиллесова пята, которую вирус использует, чтобы уклониться от наших защитных иммунных реакций, скрываясь в этом месте», - сказал Times доктор Вишва Дип Диксит, профессор сравнительной медицины и иммунологии Йельской школы медицины.
Жировая ткань раньше считалась просто формой хранения. Но оказывается, что ткань вырабатывает гормоны и белки иммунной системы, которые действуют на другие клетки, вызывая низкий уровень воспаления даже при отсутствии инфекции.
Последние результаты могут оказаться особенно важными в Соединенных Штатах, где уровень ожирения является одним из самых высоких в мире. Большинство взрослых американцев имеют избыточный вес, а 42 процента страдают ожирением. Чернокожие, латиноамериканцы, коренные американцы и коренные жители Аляски имеют более высокий уровень ожирения, чем белые взрослые и американцы азиатского происхождения, а уровень смертности у них примерно вдвое выше, чем у белых американцев.
«Суть в том, что« Боже мой, действительно, вирус может напрямую заразить жировые клетки » , - сказал Times д-р Филипп Шерер, ученый, изучающий жировые клетки в Юго-западном медицинском центре Юго-Западного университета в Далласе . Он не принимал участия в исследовании.
«Все, что происходит в жире, не остается в жире», - объяснил Шерер. «Это также влияет на соседние ткани».
Другой эксперт сказал, что чиновники общественного здравоохранения должны прислушаться к результатам.
«Эта статья - еще один тревожный сигнал для медицинских работников и общественного здравоохранения, чтобы они более глубоко изучили проблемы людей с избыточным весом и ожирением, а также методы лечения и вакцины, которые мы им проводим», - сказал Барри Попкин, профессор питания в Университете. из Северной Каролины, который изучал риск тяжелой формы COVID-19 среди людей с ожирением.
«Мы продолжаем документировать риски, которые они представляют, но до сих пор не устраняем их», - добавил Попкин.
Блиш и ее коллеги предположили, что инфицированный телесный жир может даже способствовать «длительному COVID», состоянию, описывающему неприятные симптомы, такие как усталость, которые сохраняются в течение недель или месяцев после выздоровления от инфекции COVID-19.