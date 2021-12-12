Одышка при постковидном синдроме может указывать на опасное заболевание

Небольшое исследование показало, что пациенты с COVID-19, которые продолжают испытывать одышку во время физических нагрузок через год после выздоровления от инфекции, возможно, страдали сердечным поражением. Исследование представлено сегодня на EuroEcho 2021, научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).
«Полученные данные могут помочь объяснить, почему некоторые пациенты с длительным COVID по-прежнему испытывают одышку через год, и указывают на то, что это может быть связано со снижением сердечной деятельности», - сказала автор исследования доктор Мария-Луиза Лучиан из Университетской клиники Брюсселя, Бельгия, пишет medicalxpress.com.
Появляется все больше свидетельств сердечно-сосудистых осложнений, вызванных COVID-19, и таких длительных симптомов, как одышка (одышка), известных как длительный COVID. В этом исследовании изучали, были ли субклинические аномалии сердца более распространенными у пациентов с длительным COVID и одышкой, что потенциально могло объяснить причину их симптомов.
В исследование были включены 66 пациентов без предшествующих заболеваний сердца или легких, которые были госпитализированы с COVID-19 в период с марта по апрель 2020 года в Университетской клинике Брюсселя. Через год после выписки из больницы спирометрия вместе с компьютерной томографией грудной клетки использовалась для оценки функции легких и возможных последствий COVID-19. Ультразвук сердца был проведен для изучения функции сердца и включал новый метод визуализации, называемый работой миокарда, который дает более точную информацию о функции сердца, чем предыдущие методы.
Средний возраст участников составлял 50 лет, 67% составляли мужчины. Через год у 23 пациентов (35%) появилась одышка во время физической нагрузки.
Исследователи изучили связь между визуализацией функции сердца и одышкой через год после поправки на возраст и пол. Анализ показал, что нарушение функции сердца независимо и достоверно связано со стойкой одышкой. Визуализация сердца показала более низкую работу сердца у пациентов с одышкой, а не без нее, через год после госпитализации из-за COVID-19.
Доктор Лучиан сказал, что их «исследование показывает, что более трети пациентов с COVID-19, не имевших в анамнезе болезней сердца или легких, через год после выписки из больницы имели стойкую одышку при физической нагрузке . При детальном изучении функции сердца с помощью УЗИ сердца, мы наблюдали тонкие отклонения, которые могли бы объяснить продолжающуюся одышку ».
Она пришла к выводу, что «работа миокарда может быть новым эхокардиографическим инструментом для раннего выявления нарушений функции сердца у пациентов с длительным периодом COVID-19, которым может потребоваться более частое и долгосрочное кардиологическое наблюдение. Будущие исследования, включая различные варианты COVID-19 и влияние вакцинации необходимы для подтверждения наших результатов о долгосрочной эволюции и возможных сердечных последствиях этого заболевания».