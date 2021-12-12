Прозак и флувоксамин: могут ли они лечить коронавирус?

Рост Omicron, последнего вызывающего беспокойство варианта SARS-CoV-2, напоминает нам, как быстро все может измениться во время пандемии.
Всего несколько недель назад мы слышали о ряде потенциальных новых противовирусных препаратов COVID-19 и лечении антителами. Теперь исследователи спрашивают, будут ли такие лекарства по-прежнему работать при лечении Омикрона с его множеством новых мутаций. Мы узнаем об этом больше в ближайшие недели, пишет medicalxpress.com.
Однако другой подход к лечению COVID - «лечить хозяина». Вместо того, чтобы нацеливаться на сам вирус, это включает в себя лечение подавляющей реакции организма на вирус. Этот подход менее подвержен новым вирусным вариантам.
И для этого у нас есть некоторый прогресс в, на первый взгляд, маловероятной группе лекарств для лечения COVID-19 - антидепрессантах. К ним относятся флуоксетин (например, прозак) и родственный препарат флувоксамин (например, лувокс). Еще рано. Но вот что мы знаем на данный момент.
Как антидепрессанты могут лечить COVID?
Исследуемые антидепрессанты - это СИОЗС или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Эти обычно назначаемые препараты, изменяющие настроение, блокируют «обратный захват» природного химического посредника, серотонина, нервными клетками мозга; некоторые антидепрессанты останавливают расщепление серотонина. Эти механизмы оставляют доступным больше серотонина для передачи сообщений между соседними нервными клетками.
Есть два способа воздействия СИОЗС на COVID-19.
Во-первых, человеческая биология бережлива.
Биологическая «бережливость» устанавливает сцену. Организму требуется много усилий, чтобы создать одну важную молекулу, и огромных усилий, если вам нужны сотни из них. Итак, биология направляет важные молекулы на выполнение нескольких задач.
Например, все мы производим серотонин, внося несколько изменений в химическую структуру незаменимой аминокислоты триптофана, обычно присутствующей в пище.
Затем серотонину ставят задачу:
- посланник в мозгу.
- молекула, вызывающая сокращение кишечника.
- индуктор свертывания тромбоцитов, и
- модулятор работы кровеносных сосудов, включая то, как они сужаются и как взаимодействуют с иммунной системой.
Вирус, ответственный за COVID-19, вызывает разрушительное гипервоспаление при серьезном заболевании. Это касается многих систем, которые сильно регулирует серотонин - воспаления, свертывания тромбоцитов и правильного функционирования кровеносных сосудов.
Таким образом, существует потенциальная связь между лекарствами, влияющими на серотонин, и COVID-19.
Во-вторых, наркотики открывают разные замки.
Наркотики часто действуют как «ключ», открывающий определенные замки в организме. Однако в некоторых случаях «ключ» не так уж специфичен и может нас удивить, открыв дополнительные, не связанные друг с другом блокировки.
Это называется плейотропным ответом и является основой использования существующих лекарств для новых целей (перепрофилирования).
Это также может объяснить, почему лекарство, изменяющее настроение, может быть эффективным при серьезной инфекции. Как мы увидим позже, он может открыть замок и повлиять на воспаление.
Пробовали ли люди принимать СИОЗС при COVID?
Был проведен ряд клинических испытаний, показывающих благоприятные исходы COVID-19 у людей, принимающих СИОЗС.
В предварительном исследовании у амбулаторных пациентов с симптомами COVID-19, получавших флувоксамин, вероятность ухудшения состояния в течение 15 дней была ниже, чем у пациентов, принимавших плацебо.
Другое исследование показало, что пациенты, госпитализированные по поводу COVID-19, которые принимали антидепрессанты, в том числе флуоксетин SSRI и антидепрессанты, не относящиеся к SSRI, в течение 48 часов после госпитализации имели меньшую вероятность интубации или смерти, чем те, кто не принимал антидепрессант.
Последние данные получены из крупного независимого исследования, опубликованного в конце октября в Интернете. Это обнаружило, что у людей с диагнозом COVID-19, которые принимали флувоксамин, снижается вероятность ухудшения симптомов или необходимости обращения в больницу по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
Хотя несколько исследований напрямую сравнивали флувоксамин и флуоксетин для лечения COVID-19, большая часть имеющихся на сегодняшний день доказательств самого высокого качества предполагает, что флувоксамин может иметь самые большие перспективы.
Тем не менее, существует ряд исследований, посвященных более широким эффектам других СИОЗС, включая флуоксетин.
Что могло случиться?
Скорее всего, здесь работает наша бережливая биология, в частности влияние серотонина на тромбоциты и свертываемость крови.
СИОЗС могут снижать частоту или размер тромбов, сердечных приступов и инсультов, которые мы обычно наблюдаем при тяжелой форме COVID-19.
СИОЗС также могут включать противовоспалительные пути в организме независимо от эффекта серотонина . У разных СИОЗС разные возможности для этого, что может объяснить, почему одни СИОЗС, по-видимому, сильнее влияют на COVID-19, чем другие.
Например, флувоксамин - более мощный ключ к разблокировке рецептора сигма-1, который играет важную роль в контроле воспаления. Флувоксамин может также повышать уровень мелатонина, который оказывает противовоспалительное действие.
Что мы еще хотим узнать.
Несмотря на многообещающие клинические испытания, в частности флувоксамина, исследователи все же хотят знать:
это классовый эффект? Другими словами, будут ли работать все СИОЗС? Хотя флувоксамин широко доступен, он не входит в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения , в то время как флуоксетин включен. Поэтому нам нужно знать, являются ли эти препараты взаимозаменяемыми в рамках класса СИОЗС или даже с антидепрессантами в более широком смысле.
- мы до сих пор не знаем точного механизма действия этих препаратов. Но сколько еще данных нам потребуется, прежде чем мы начнем лечить этих пациентов в больнице?
- может ли флувоксамин работать на вакцинированных людей? Или это возможно в основном для непривитых и более подверженных тяжелому заболеванию?
- нам нужна дополнительная информация о возможных побочных эффектах использования СИОЗС у пациентов с COVID-19, особенно если мы используем дозы, отличные от стандартной дозы антидепрессанта. Однако, поскольку СИОЗС являются существующими и широко используемыми лекарствами, мы уже много знаем о том, как они действуют в организме, и о любых возможных побочных реакциях.
Тем не менее, основываясь на результатах, полученных на сегодняшний день, в частности, с флувоксамином, мы считаем, что его необходимо добавить в список кандидатов на лекарства от COVID-19 для дальнейшего тестирования и оценки.
Омикрон может быть не последним вариантом, вызывающим беспокойство. А путем «лечения хозяина» существующими лекарствами - СИОЗС являются лишь одним примером - мы можем предложить пациентам варианты, которые не зависят от будущих, неизвестных вариантов.
СИОЗС могут быть опасны, если их использовать в слишком высокой для конкретного человека дозе. Эти препараты должен назначать только врач. Лекарства также имеют ряд потенциальных лекарственных взаимодействий, повышающих риск серотонинового синдрома , который может быть опасным для жизни.