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Директор Pfizer заявил, что может потребоваться четвертая доза вакцины при Омикроне

6:30:1912/11/2021
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Ожидается, что вариант Omicron обгонит вариант Delta и станет доминирующим штаммом во всем мире. Считается, что этот вариант более заразен, чем его предшественник, но его серьезность все еще неясна.

Первоначально генеральный директор Pfizer ожидал, что четвертая доза будет введена через 12 месяцев после третьей. Фото: Pixabay.com

В свете тревожных новых результатов, которые предполагают, что вариант Omicron ослабляет реакцию антител на укол Pfizer, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал: «Я думаю, нам понадобится четвертая доза». Когда мир может ожидать четвертой дозы?

Ожидается, что вариант Omicron обгонит вариант Delta и станет доминирующим штаммом во всем мире. Считается, что этот вариант более заразен, чем его предшественник, но его серьезность все еще неясна. Однако ранние исследования показывают, что этот вариант снижает часть защиты, обеспечиваемой уколом Pfizer, и, скорее всего, потребуются дальнейшие действия, сказал CNBC генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, пишет express.co.uk.

Он сказал: «Когда мы увидим реальные данные, мы определим, хорошо ли покрывается омикрон третьей дозой и как долго».

Но, глядя на первые индикаторы, «я думаю, нам понадобится четвертая доза», - добавил Бурла.

Первоначально генеральный директор Pfizer ожидал, что четвертая доза будет введена через 12 месяцев после третьей, но он сказал CNBC, что она может понадобиться быстрее.

Повышенная срочность наступила после нового исследования, в котором было обнаружено, что вариант Omicron может подорвать реакцию антител, вызванную вакциной Pfizer .

Первые лабораторные тесты нового варианта в Южной Африке показали, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против Omicron, чем исходный штамм COVID.

Однако людям не следует отчаиваться.

Исследование показало, что антитела от людей, которые были вакцинированы, а также естественно инфицированы Covid, были значительно более эффективными против Omicron - предполагая, что бустеры могут принести значительную пользу.

Тем не менее, его способность избегать вакцинации была в 5-10 раз лучше, чем у бета-варианта, который также впервые был зарегистрирован в Южной Африке и ранее имел лучшую способность уклоняться от укола.

В среду компания Pfizer опубликовала исследование, согласно которому две дозы ее вакцины привели к значительному снижению нейтрализующих антител, но третья доза увеличила нейтрализующие антитела в 25 раз.

Исследование показало, что кровь, полученная от людей, которым месяц назад была сделана третья бустерная вакцина, нейтрализовала вариант Омикрона примерно так же эффективно, как кровь после двух доз отразила исходный вирус, который впервые был обнаружен в Ухане.

«Хотя две дозы вакцины могут по-прежнему обеспечивать защиту от тяжелого заболевания, вызываемого штаммом Omicron, из этих предварительных данных ясно, что защита улучшается с помощью третьей дозы нашей вакцины», - сказал г-н Бурла.

Тем не менее, генеральный директор Pfizer предсказал, что потребуется четвертая доза, чтобы противодействовать ослаблению иммунитета со временем.

Между тем Даунинг-стрит ужесточила меры, чтобы снизить скорость и распространение передач Omicron.

С пятницы, 10 декабря, закрытие лица станет обязательным в большинстве закрытых общественных мест, таких как кинотеатры, театры и культовые сооружения.

Будут исключения в местах, где носить его нецелесообразно, например, когда вы едите, пьете или занимаетесь спортом.

По этой причине маски для лица не требуются в заведениях сферы гостеприимства.

Со среды, 15 декабря, и при условии утверждения парламентом, пропуск NHS Covid Pass в приложении NHS станет обязательным для входа в ночные клубы и места, где собирается большое количество людей, включая мероприятия в закрытых помещениях с участием 500 или более человек, мероприятия на открытом воздухе без сидений с участием 4000 и более человек. участники и любое мероприятие с количеством участников 10 000 и более.

Правительство заявило, что люди смогут продемонстрировать доказательства двух доз вакцины через приложение.

Он отмечает, что, рассмотрев доказательства с момента появления Omicron, также будут приняты доказательства отрицательного теста бокового потока.

Парламент обсудит меры на следующей неделе, и ожидается, что голосование состоится во вторник, 14 декабря.

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