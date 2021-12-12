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С Днем Конституции РФ – новейшие поздравления и открытки для всех 12 декабря

11:15:1712/11/2021
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Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации по праву считается основным государственным Законом.

День Конституции РФ

Она мудра, она всесильна,
Для всех в стране она едина,
И величава, беспристрастна,
Она в стране одна всевластна.

С днем Конституции России,
Желаем, чтоб ее все чтили,
Желаем, чтоб она всегда
Защитницей для нас была!

День Конституции РФ

День конституции настал,
И это очень важный праздник,
Как патриот ты осознал,
Что жить в России — это счастье.

Ведь это главный наш закон,
Не подлежит он изменению,
Правительством в жизнь воплощён,
Ни для кого нет исключения.

Ведь конституция хранит
Твои права, твою свободу,
В России, только посмотри,
Живут различные народы.

День Конституции РФ

С Днем Конституции, страна! Закон в стране безумно важен! Будет богата и сильна Пускай всегда Отчизна наша!

Пусть соблюдаются законы,
Пускай права все знают свято
И повторяют восхищенно
Из Конституции цитаты!

Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок

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