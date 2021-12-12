С Днем Конституции РФ – новейшие поздравления и открытки для всех 12 декабря

Она мудра, она всесильна,
Для всех в стране она едина,
И величава, беспристрастна,
Она в стране одна всевластна.
С днем Конституции России,
Желаем, чтоб ее все чтили,
Желаем, чтоб она всегда
Защитницей для нас была!
День конституции настал,
И это очень важный праздник,
Как патриот ты осознал,
Что жить в России — это счастье.
Ведь это главный наш закон,
Не подлежит он изменению,
Правительством в жизнь воплощён,
Ни для кого нет исключения.
Ведь конституция хранит
Твои права, твою свободу,
В России, только посмотри,
Живут различные народы.
С Днем Конституции, страна! Закон в стране безумно важен! Будет богата и сильна Пускай всегда Отчизна наша!
Пусть соблюдаются законы,
Пускай права все знают свято
И повторяют восхищенно
Из Конституции цитаты!
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