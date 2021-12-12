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12.12
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12 декабря – День придурковатости: своеобразные открытки и поздравления для всех

3:15:1612/12/2021
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День Конституции Российской Федерации- 12 декабря. А в США это День придурковатости.

День придурковатости

Повод для веселья нужно
Находить нам каждый день.
Так давайте же все дружно
Мы прогоним скуки тень!

Ярким лучиком улыбки
Пусть на лицах заискрятся,
И в день этот все ошибки
Нас заставят посмеяться.

День придурковатости

Хочешь очень долго жить —
Научись весь мир смешить!
И сегодняшний денек
Проведи, чтобы был прок!

Тебя с Днем смеха поздравляю,
Улыбаюсь и желаю
Шутить, смеяться, хохотать
И никогда не унывать!

День придурковатости

Ха-ха-ха, еще раз Ха!
Вот такая чепуха,
Гы-гы-гы и Бе-бе-бе,
Вот и праздничек тебе!
Этот текст отправь друзьям,
И как минимум пяти,
А тебе в ответ должно
Еще столько же придти!
С Днем Смеха!


Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда

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