12 декабря – День придурковатости: своеобразные открытки и поздравления для всех

Повод для веселья нужно
Находить нам каждый день.
Так давайте же все дружно
Мы прогоним скуки тень!
Ярким лучиком улыбки
Пусть на лицах заискрятся,
И в день этот все ошибки
Нас заставят посмеяться.
Хочешь очень долго жить —
Научись весь мир смешить!
И сегодняшний денек
Проведи, чтобы был прок!
Тебя с Днем смеха поздравляю,
Улыбаюсь и желаю
Шутить, смеяться, хохотать
И никогда не унывать!
Ха-ха-ха, еще раз Ха!
Вот такая чепуха,
Гы-гы-гы и Бе-бе-бе,
Вот и праздничек тебе!
Этот текст отправь друзьям,
И как минимум пяти,
А тебе в ответ должно
Еще столько же придти!
С Днем Смеха!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда