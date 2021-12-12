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Пожелания от чистого сердца в Мировой день зажженных свечей 12 декабря 2021

4:15:4712/12/2021
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Всемирный день зажигания свечей проводится во второе воскресенье декабря, в 2021 году - 12 декабря.

Мировой день зажженных свечей

Дети — радость, дети — счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка —
У мальчишек, у девчонок —
Будет все: семья и кров,
Где живут уют, любовь!

Мировой день зажженных свечей

Дети — наше счастье,
Смысл и любовь.
Дети − наша радость,
Улыбки вновь и вновь.

В них искренность, доверие
И столько теплоты.
И вера только в лучшее,
Надежды и мечты.

Любовь свою дарите
Вы им день изо дня.
И каждый миг цените,
Вы с ними проведя.

Могли чтоб наслаждаться,
Они жизнью своей.
Пусть будет безопасно
Для маленьких людей.

Храните, защищайте Вы их от всех проблем. Ведь детство это, знаете, Оно не насовсем....

Мировой день зажженных свечей

Пусть вечно ярко солнце светит,
От туч чтоб в небе ни следа.
Здоровы чтобы были дети,
Да не касалась их беда.
Ребенок — нежный солнца лучик,
А может, маленький цветок.
Всегда раним, а к сердцу ключик
Отыщет не любой знаток.
Конфет больших!
Рассветов золотых!
Успехов вам в делах любых!

Стихи: Поздравок
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