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Для любителей рока самые креативные открытки в Международный день Хеви-метал 12 декабря
2:45:3112/12/2021
Каждый год 12 декабря миллионы поклонников тяжелой музыки по всему миру отмечают Международный день Хеви-метал, играя лучшие и величайшие хэви-метал альбомы, когда-либо выпущенные.
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