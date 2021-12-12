Время суток для введения вакцины от коронавируса может улучшить иммунный ответ

Наши внутренние 24-часовые циркадные часы регулируют многие аспекты физиологии, включая реакцию на инфекционные заболевания и вакцинацию. Новое исследование, опубликованное в Journal of Biological Rhythms, демонстрирует, что уровни антител выше, когда люди получают вакцину SARS-CoV-2 во второй половине дня по сравнению с утром. «Наше наблюдательное исследование предоставляет доказательство концепции, согласно которой время суток влияет на иммунный ответ на вакцинацию против SARS-CoV-2, результаты, которые могут иметь значение для оптимизации эффективности вакцины», - сказала соавтор исследования Элизабет Клерман, доктор медицинских наук, научный сотрудник отделения нейрофизиологии отделения сна Массачусетской больницы общего профиля (MGH).
Симптомы некоторых заболеваний и действие многих лекарств различаются в зависимости от времени суток. Например, люди с заболеваниями легких часто имеют более выраженные симптомы и нарушение дыхательной функции в определенное время дня. Исследование пожилых мужчин, получивших вакцинацию от гриппа, показало, что у них были более высокие титры антител, когда они получали вакцину утром, по сравнению с днем. «Испытания показали, что введение некоторых химиотерапевтических агентов в определенное время суток эффективно воздействует на раковые клетки, но ограничивает токсичность для других клеток», - говорит Клерман. Авторы и другие предположили роль циркадных сигналов в регулировании иммунных ответов SARS-CoV-2 и тяжести COVID-19, пишет medicalxpress.com.
В обсервационном исследовании оценивали уровни антител после вакцинации против SARS-CoV-2 среди 2190 медицинских работников в Великобритании. В рамках британской программы профилактики инфекций во время вакцинации у бессимптомных работников больниц были взяты образцы крови. Исследователи создали модель для изучения влияния на уровни антител в зависимости от времени суток вакцинации, типа вакцины (мРНК-вакцина Pfizer или аденовирусная вакцина AstraZeneca), возраста, пола и количества дней после вакцинации.
Исследователи обнаружили, что в целом ответы антител были выше у всех, кто был вакцинирован в тот же день. Ответы антител были также выше у тех, кто получил вакцину мРНК Pfizer, у женщин и молодых людей, в дополнение к влиянию времени суток вакцинации.
Исследование SARS-CoV-2 контрастирует с более ранними исследованиями с участием пожилых мужчин, в которых сообщалось о более высоких титрах против гриппа по утрам. Возможные причины несопоставимых результатов: «Вакцина против SARS-CoV-2 и вакцина против гриппа имеют разные механизмы действия друг от друга, и реакция антител может сильно различаться в зависимости от того, распознает ли иммунная система патоген от более ранних инфекций, таких как грипп, или противостоит ли он новому вирусу», - говорит Клерман.
Ограничением исследования было отсутствие данных о медицинском анамнезе и приеме лекарств участников, их сне и режимах сменной работы, которые также могут влиять на реакцию на вакцины.
«Нам необходимо повторить наши выводы и лучше понять физиологию, лежащую в основе SARS-CoV-2, и реакцию организма на вакцинацию, прежде чем мы сможем рекомендовать людям, которым нужна дополнительная стимуляция вакцины, например пожилым людям или тем, кто имеет ослабленный иммунитет, назначают вакцинацию на вторую половину дня», - говорит Клерман. «Это исследование - первый шаг в демонстрации важности своевременного ответа на вакцину против SARS-CoV-2». Клерман подчеркивает, что вакцинация, независимо от времени суток, является наиболее важным шагом в предотвращении заражения COVID-19.
Эти данные также подчеркивают важность регистрации времени вакцинации или любого вмешательства в клинических и исследовательских исследованиях. "Если предварительные данные показывают разницу в эффективности и побочных эффектах препарата или вакцины в зависимости от времени суток, фармацевтическим компаниям следует вводить препарат в оптимальное время , что уменьшит количество участников, необходимое для получения статистически значимых результатов. разница между лекарством и плацебо », - говорит Клерман.
Клерман и ее коллеги в настоящее время анализируют данные о побочных эффектах вакцины у людей, вакцинированных в учреждениях Mass General Brigham. «Если уровень антител выше, когда люди получают вакцину во второй половине дня, мы можем увидеть, что побочные эффекты также усиливаются», - говорит Клерман. Она также надеется получить возможность повторно проанализировать данные рандомизированных контролируемых испытаний вакцины SARS-CoV-2, чтобы определить, повлияло ли время суток, в которое участники получили вакцину, на эффективность.