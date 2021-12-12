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Почему мужчины изменяют чаще, чем женщины: исследователи дали научный ответ

11:00:0512/11/2021,Мишель Толья
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Ученые обнаружили, что, хотя мужчины обладают такой же способностью сопротивляться искушениям, как и женщины, их более сильные импульсы представляют собой проблему.

Странная причина, по которой мужчины чаще обманывают, чем женщины. Фото: Pixabay.com

«Человек верен лишь настолько, насколько ему доступны возможности». - Крис Рок

Скука. Сексуальные желания и любопытство. Недовольство нынешними отношениями. Нуждается в повышении эго. Неверность бывает по ряду причин (ни одна из которых, кстати, никогда не является оправданием для измены другому человеку), пишет yourtango.com.

Но почему у мужчин, кажется, больше романов, чем у женщин?

Может быть, Крис Рок что-то имел в виду со своей приведенной выше цитатой. Возможно, это просто слишком много «возможностей».

Хотя оба пола определенно изменяли своим близким и изменяли им (мы даже не будем начинать с этого старомодного стереотипа), есть некоторые исследования, которые, кажется, полагают, что может быть конкретная причина того, почему мужчины более склонны к совершению неверности, чем женщины.

Исследование 2013 опубликованы в о личности и социальной психологии Bulletin проливает некоторый свет на эту тайну обмана. Ученые обнаружили, что, хотя мужчины обладают такой же способностью сопротивляться искушениям, как и женщины, их более сильные импульсы представляют собой проблему.

Психологи утверждали, что у мужчин более сильные сексуальные влечения, чем у женщин. Исследователи отметили, что «мужчины поддавались сексуальным соблазнам больше, чем женщины, и эта разница в полу возникла из-за того, что мужчины испытывали более сильные импульсы, а не потому, что они оказывали меньший преднамеренный контроль».

В одном из экспериментов исследования мужчин и женщин попросили выполнить задание на время реакции, при котором они решили принять или отвергнуть потенциальных партнеров. В другом эксперименте участники должны были сообщить о своих импульсах, когда они столкнулись с реальным, но запрещенным искушением.

Оба эксперимента привели к одному и тому же точному выводу. Участники-мужчины часто поддавались своим импульсам и сексуальным искушениям.

Исследователи отметили, что участники-мужчины показали худшие результаты, «потому что они испытали сильный импульс ответить «да» на желаемые цели противоположного пола, а не потому, что они не смогли сознательно контролировать свои ответы».

Они также объяснили, что все это складывается, если мы посмотрим на это с эволюционной точки зрения, поскольку «короткие сексуальные контакты с небольшими инвестициями могли привести к большему репродуктивному успеху для мужчин, чем для женщин в эволюционном прошлом человека».

И хотя вы могли подумать, что наш вид эволюционировал после времен неандертальцев и пещерных людей, судя по этим исследованиям, есть люди, которые этого еще не сделали (что не удивительно, на самом деле).

Так что же нам делать? Даже имея в виду эту информацию, важно помнить, что читерство по-прежнему (и всегда будет) выбором. Нет абсолютно никаких оправданий измене другому человеку.

Но как насчет всех мужчин, которые не обманывают? И нет, не все мужчины - это еще один старомодный стереотип.

Возможно, мужчинам труднее оставаться верными, когда их более сильные побуждения перевешивают их способность противостоять определенным «возможностям». Но это не так и трудно лгать, предавать и обижать того, кто вы любите? Если это не так, то вам действительно нужно провести глубокий самоанализ.

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мужчиныобманженщиныотношенияпричиныКрис Рок
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