Тренировка для мозга: три простых упражнения сделают вас умнее за минуты

Кто бы не хотел быть быстрым и умным? Однако наш мозг недоступен нам на полную мощность с нуля до ста. Вот почему эти три разогревающих упражнения помогают развить его на полной скорости. Те, кто практикует ежедневно, даже увеличат свой интеллект.
Он запускается всего минут пять, пишет focus.de.
Ученый из Эрлангена и медицинский психолог Зигфрид Лерль объясняет простые упражнения для «разогрева» мозга:
- Возьмите газетный отчет и обведите все слова, оканчивающиеся на - "ния". Небольшие круговые движения ручкой важны.
- Запишите слово или имя - например, "Александр" - и используйте существующие буквы в своей голове, чтобы создать новые слова. Можно быстро найти от 13 до 20 слов.
- Также хорошо подходит решение простых арифметических задач, таких как 3 + 4, 12-4 или 3 x 4.
Через несколько минут вы достигнете максимальной работоспособности мозга.
После этого следует немедленно взяться за важную задачу. Потому что, если вы позволите своему мозгу «бегать» слишком долго, вы израсходуете энергию, высвобождаемую при активации. Если вы хотите повысить свой интеллект, вы должны бросать вызов своему мозгу не менее 15 минут в день и доводить его до пределов своих возможностей. Очень важно, чтобы задачи были разнообразными.