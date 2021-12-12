С Днём Андрея Первозванного – святейшие поздравления и открытки на 13 декабря

Апостол Андрей, чей день православие отмечает 13 декабря, славился своей целомудренностью и стремлением к служению Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком Иоанном Крестителем и стал его ближайшим учеником. Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея к Иисусу и указал ему на Него, сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол Андрей получил в знак того, что первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на протяжении всего пути и стал свидетелем Его Воскресения и Вознесения.
За свою жизнь и проповеднический путь апостол претерпел много гонений, страданий и даже пыток. Однако сила его светлой веры вела его и помогала преодолеть все преграды. По приказу консула Эгеата, закоренелого язычника, он был распят и принял смерть на Х-образном кресте, получившем затем название Андреевский крест. С именем Андрея Первозванного связывают множество случаев чудесного исцеления, пророчества и воскрешения усопших.
Пусть принесет Андрей Святой
Здоровья много, сил, удачи,
Наполнит мир твой добротой,
Чтоб стала жизнь светлей и ярче!
Пускай исполнятся мечты
И все, чего душа желает!
Пусть будут помыслы чисты,
Любовь пусть сердце наполняет!
***
В день Андрея Первозванного
Вам успеха долгожданного,
Чтоб сбывалось всё желанное,
И достатка постоянного!
Пусть апостол дарит радость, Жизнь семейную хранит, Гонит прочь печаль и гадость, Все недуги исцелит!
В именинный день, Андрюша,
Поздравления прими.
Пусть небесный покровитель
Сил дает тебе, любви.
Пусть всегда с тобою рядом
Неустанно он идет,
От ошибок и промашек
Первозванный сбережет.
Попроси сегодня счастья
Нынче у Святого,
Он подарит мир и кротость,
Не шепнет лихого.
***
Пусть принесет Святой Андрей
Здоровье, силы и терпение,
Чтоб все мечты сбылись скорей,
Надежды, планы и стремления!
Желаю верить и любить,
Шагать вперед своим путем
И всем вокруг добро дарить,
И наслаждаться каждым днем!
***
Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный
Однажды всем свет подарил долгожданный.
За все его скорби, за веру святую
Дал в руки Господь ему силу большую.
Разумно недуг мог легко исцелять,
А к душам с любовью, смиреньем взывать.
Впустите и вы в свое сердце любовь,
Она вам откроет все тайны и вновь
К сердцам путь проложит лучом доброты.
... пусть будут все помыслы ваши чисты.
Развейте сомнения и помолитесь,
Уверуйте искренне и возродитесь.
Источник: pozdravok.ru