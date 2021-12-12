Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитная буря 12 декабря 2021: колебания магнитосферы становятся сильнее – сколько дней продлится магнитная буря в середине месяца

10:45:0512/11/2021,София Мальцева
0

Одни могут испытать лишь небольшую перемену настроения, а другие могут почувствовать полную невозможность нормальной жизни.

Магнитные бури происходят от солнечных вспышек, которые доносятся до нашей планеты с помощью солнечного ветра. Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 12 декабря, вечером ожидается начало сильной магнитной бури. В этот день с утра не ожидается серьезных волнений. Однако в 19.00 по Новосибирску, наступит магнитная буря, силой в три балла. Ожидается, что это будет началом длительных геомагнитных возмущений до вплоть до 14 декабря.

Магнитные бури происходят от солнечных вспышек, которые доносятся до нашей планеты с помощью солнечного ветра. От них происходят колебания магнитосферы Земли, которые могут длиться в среднем сутки или двое, или дольше.

По исследованиям ученых, геобури сильно влияют на самочувствие людей. Однако чувствительность у людей разная. Одни могут испытать лишь небольшую перемену настроения, а другие могут почувствовать полную невозможность нормальной жизни.

Несколько советов метеопатам:

Если тяжело дышать: перед сном выпейте отвар из репы;

Испытываете слабость: следует отказаться от употребления алкоголя, частого употребления кофе, курения сигарет.

Учащенное сердцебиение: пейте теплый чай с мятой и медом; замените на время цикорием - крепкий чай и кофе.

При боли в животе: постарайтесь отказаться от мяса, заменив его легкой молочно-овощной диетой. Также на время уберите из продуктов хлеб, капусту, бобовые; пейте чистую воду в достаточном количестве.

Как чувствовали себя наши читатели:

- Сильная тревога, напряжение.
- Головная боль, усталость.
- Общее состояние неважное.
- Плохое самочувствие, сложно сосредоточиться.
- Тяжело дышать.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьемагнитные буриметеозависимостьметеопаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как себя чувствуете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитная буря 12 декабря 2021: колебания магнитосферы становятся сильнее – сколько дней продлится магнитная буря в середине месяца
10:45:05 12/11/2021
Магнитная буря 12 декабря 2021: колебания магнитосферы становятся сильнее – сколько дней продлится магнитная буря в середине месяца
Почему некоторым людям трудно быть счастливыми
10:30:06 12/11/2021
Почему некоторым людям трудно быть счастливыми
Как коронавирус может «прятаться» от иммунной системы: ответили ученые
10:00:41 12/11/2021
Как коронавирус может «прятаться» от иммунной системы: ответили ученые
ВОЗ не рекомендует лечение коронавируса плазмой крови двум группам людей
9:30:39 12/11/2021
ВОЗ не рекомендует лечение коронавируса плазмой крови двум группам людей
Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года
9:15:01 12/11/2021
Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года
Волна неврологических заболеваний последует за пандемией коронавируса: предупреждение эксперта
9:00:31 12/11/2021
Волна неврологических заболеваний последует за пандемией коронавируса: предупреждение эксперта
Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации
8:30:24 12/11/2021
Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации
Ровно в 12:12 – простой и действенный способ загадать любое желание в зеркальную дату 12.12.2021
8:15:31 12/11/2021
Ровно в 12:12 – простой и действенный способ загадать любое желание в зеркальную дату 12.12.2021
Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом
8:00:21 12/11/2021
Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом
Одышка при постковидном синдроме может указывать на опасное заболевание
7:30:12 12/11/2021
Одышка при постковидном синдроме может указывать на опасное заболевание