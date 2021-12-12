Магнитная буря 12 декабря 2021: колебания магнитосферы становятся сильнее – сколько дней продлится магнитная буря в середине месяца

В воскресенье, 12 декабря, вечером ожидается начало сильной магнитной бури. В этот день с утра не ожидается серьезных волнений. Однако в 19.00 по Новосибирску, наступит магнитная буря, силой в три балла. Ожидается, что это будет началом длительных геомагнитных возмущений до вплоть до 14 декабря.
Магнитные бури происходят от солнечных вспышек, которые доносятся до нашей планеты с помощью солнечного ветра. От них происходят колебания магнитосферы Земли, которые могут длиться в среднем сутки или двое, или дольше.
По исследованиям ученых, геобури сильно влияют на самочувствие людей. Однако чувствительность у людей разная. Одни могут испытать лишь небольшую перемену настроения, а другие могут почувствовать полную невозможность нормальной жизни.
Несколько советов метеопатам:Если тяжело дышать: перед сном выпейте отвар из репы;
Испытываете слабость: следует отказаться от употребления алкоголя, частого употребления кофе, курения сигарет.
Учащенное сердцебиение: пейте теплый чай с мятой и медом; замените на время цикорием - крепкий чай и кофе.
При боли в животе: постарайтесь отказаться от мяса, заменив его легкой молочно-овощной диетой. Также на время уберите из продуктов хлеб, капусту, бобовые; пейте чистую воду в достаточном количестве.
Как чувствовали себя наши читатели:- Сильная тревога, напряжение.
- Головная боль, усталость.
- Общее состояние неважное.
- Плохое самочувствие, сложно сосредоточиться.
- Тяжело дышать.