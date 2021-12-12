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Погода в Бердске 12 декабря 2021: резкое потепление в воскресный выходной настигнет жителей города

11:30:2012/11/2021
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Славяне говорили, что с 12 декабря зима медвежью шубу надела и по земле пошла, в окна стучит, бабам вставать велит.

По народным поверьям к Парамонову дню речки окончательно замерзают. Фото: Pixabay.com

12 декабря в Бердск придет неожиданное потепление. С утра в городе воздух прогреется до -9, -13 градусов. В обед температура воздуха не понизится ниже -14 градусов на столбиках термометра. При этом подует юго-западный ветер до 2,8 м/с, а относительная влажность воздуха составит 80 %. Атмосферное давление понизится до 753 мм ртутного столба.


12 декабря отмечается народно-христианский праздник Парамонов день. В православной церкви отмечают память святого Парамона и 370 мучеников, а в народе Парамона Зимоуказателя.

По народным поверьям к Парамонову дню речки окончательно замерзают, а земля каменеет. Славяне говорили, что с 12 декабря зима медвежью шубу надела и по земле пошла, в окна стучит, бабам вставать велит. Теперь надо было рано просыпаться, чтобы печь растопить. Дрова же заготавливали заранее, до дня Парамона. Кто не успел, тот теперь в лес из-за переметов может не попасть и поленьев не достать.

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