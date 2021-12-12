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12.12
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Парамон Зимоуказатель: почему 12 декабря обязательно нужно взять в долг у соседей соль, хлеб, масло

1:00:5612/12/2021,София Мальцева
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Беременная женщина не должна была перешагивать веник, иначе роды будут долгими и тяжелыми.

Обычно просили соль, яйца, хлеб, спички или деньги. Фото: Pixabay.com

12 декабря отмечается народно-христианский праздник в память о святом Парамоне и 370 мученик, погибших за свою христианскую веру. По традиции этот день назвали Парамон Зимоуказатель. А на Руси даже составили пословицу: “Когда пришел Парамон, значит, снег с крыши вон”. Связана она с уборкой успевшего нападать снега к этому времени. Обычно убирали метлой или веником, чтобы крыша не прохудилась. Именно по этой причине было запрещено браться за лопату.

При работе обязательно придерживались связанных с веником примет:

Запрещено в этот день кого-либо наказывать веником. Если ударили свою кошку или другое животное, то она может заболеть, если ребенку досталось веником, то он перестанет расти, а взрослый начнет чахнуть.

Беременная женщина не должна была перешагивать веник, иначе роды будут долгими и тяжелыми.

Считается, что к Парамонову дню земля становится каменная, а реки окончательно замерзают. В народе ходило поверье, что с этого дня зима примеряет медвежью шубу. Она гуляет по деревне и будит женщин, чтобы шли печку топить.

Наши предки в этот день имели обычай ходить в гости к соседям и просить у них взаймы что-либо. Обычно просили соль, яйца, хлеб, спички или деньги. Считалось, если человеку в этот день удастся одолжить что-нибудь, то весь год он будет счастлив и здоров.

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традициипраздникиприметы день святого Парамона и 370 мучеников Христовых
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