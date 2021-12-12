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«Есть установка встретить Новый год»: фразы, ставшие мемами из советских фильмов, которые любят в 21 веке

6:15:0512/11/2021
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Советские фильмы любят многие взрослые и дети. Не удивителен и то факт, что некоторые фразы из этих фильмов стали мемами.

Советские фильмы сопровождают и радуют нас каждый Новый год. Фото: Pexels.com
Советские фильмы сопровождают и радуют нас каждый Новый год. Фото: Pexels.com

Новый год в России — это не только салат оливье, селедка под шубой, новогодняя елка и гирлянды, но и советские фильмы, которые ежегодно транслируются по телевидению перед праздником. Советские фильмы передают нашу историю, традиции, создают ту самую праздничную и уютную атмосферу, к которой мы все привыкли. И, конечно же, никто не исключал смешные и колоритные фразы из этих фильмов, которые к 2022 году уже давно стали мемами. Давайте вспомним, какие фразы полюбились россиянам из советских фильмов и используются в речи до сих пор.

1. Фильм «Морозко».

• «Нет, не принцесса — королевна!»
• «Ох, я дурень старой, голова с дырой!»
• «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»

2. Фильм «Чародеи».

• «Главное, чтобы костюмчик сидел!»
• «Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть. Хотите ведьму — будет вам ведьма!»
• «Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий!»

3. Фильм «Карнавальная ночь».

• «Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе!»
• «Костюмы надо заменить, ноги изолировать!»
• «Я и сам шутить не люблю, и людям не дам».

4. Фильм «Обыкновенное чудо».

• «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!»
• «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять?»
• «– А кто у нас муж? — Волшебник. — Предупреждать надо было!»

5. Фильм «Ирония судьбы».

• «Какая же гадость эта ваша заливная рыба!»
• «О-о, тепленькая пошла! Потрите мне спинку, пожалуйста!»
• «Что вы меня поливаете? Я же не клумба!»
• «Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция».

6. Фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

• «Кто не работает, тот ест! Учись, студент!»
• «Огласите весь список, пожалуйста!»
• «У вас несчастные случаи на стройке были? Не было? Будут!»
• «Надо, Федя, надо!»

7. Фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

• «Царь, очень приятно. Царь!»
• «И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат».
• «Танцуют все!»
• «Я требую продолжения банкета!»
• «Красота-то какая! Лепота!»
• «Минуточку! За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?»

8. Фильм «Джентльмены удачи».

• «Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь!»
• «Все! Кина не будет. Электричество кончилось!»
• «Кто ж его посадит, он же памятник!»
• «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста».
• «У меня друг, тоже ученый, 3 класса образования».

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