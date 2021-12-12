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12 декабря – День Конституции России: сколько раз меняли основной закон страны. Как прочитать полный новый текст Конституции Российской Федерации

1:45:1712/12/2021,София Мальцева
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Они укрепили государственный суверенитет страны, помогли улучшить государственное управление, усилили социальные гарантии и подтвердили нашу приверженность традициям и семейным ценностям.

Принятие Конституции сыграло большую роль в укреплении нашей страны и надежно обеспечило гражданские и экономические свободы. Фото: Pixabay.com

12 декабря 1993 года жители России выбрали демократию в стране, определив стратегическое направление в развитии государства. А принятие Конституции стало значимым моментом укреплении России, обеспечив экономические и гражданские свободы.

Таким образом, принятие Конституции 1993 года ознаменовало начало новой эры в истории российской государственности.

С момента принятия Конституции в нее внесли очень много поправок, которые привели этот документ в соответствие современным требованиям.

Они укрепили государственный суверенитет страны, помогли улучшить государственное управление, усилили социальные гарантии и подтвердили нашу приверженность традициям и семейным ценностям.

Таким образом, за историю действующей Конституции в ее тексте было принято 15 поправок. Последние из них за 2014 год – поправка, связанная с ликвидацией Высшего Арбитражного суда и передачей его полномочий Верховному суду страны. Также полномочия президента были расширены, который теперь может назначать заместителей генерального прокурора и субъектов страны. В марте 2019 года, президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании Кемеровской области в Кемеровскую область - Кузбасс. Чтобы узнать полный текст изменений Основного закона, можно прочесть полный текст поправок Конституции за 2020 год, о котором мы писали ранее.

В первую очередь, Конституция формирует правовую основу страны, провозглашает Президента главой Российской Федерации и возлагает на него ответственность за защиту Основного Закона, прав человека и гражданских свобод, защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, обеспечивает скоординированное функционирование и сотрудничество государственных органов власти.

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