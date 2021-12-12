Лунный календарь красоты и здоровья в декабре-2021: благоприятные и неблагоприятные даты с 15 по 31 декабря

Предновогодняя пора буквально создана для ухода за собой и для поддержания своего психологического и физического здоровья, ведь праздник е за горами. Связано это и с тем, что впереди новое время, новый 2022 год, в который хочется вступить в идеальной форме, с хорошим здоровьем и прекрасной внешностью. Чтобы выполнить свои желания, необходимо осуществлять комплексный уход за своим телом и здоровьем, своевременно посещать мастеров медицинской и косметологической сферы, а также проводить профилактические процедуры ухода в домашних условиях. Чтобы процессы протекали удачно, важно подбирать хорошие дни. В этом деле хорошо помогает давно существующий лунный календарь, который хранит в себе информацию о самых лучших и самых худших днях для проведения процедур по уходу за собой и поддержанию своего здоровья и тела в тонусе.
Лунный календарь красоты и здоровья на декабрь 2021 года.
Самые лучшие дни для косметических процедур и процедур оздоровления: 21, 25, 29 декабря.
Хорошие дни для ухода за своим телом: 16, 17, 20, 22, 23, 26, 30 декабря.
Нейтральные дни для любых процедур воздействия на тело и здоровье: 15, 18, 27, 31 декабря.
Плохие дни для любых процедур, в которые можно только ухаживать за верхней частью тела: 19 декабря.
Самые худшие дни для проведения любых процедур, в которые телу нужно отдохнуть: 24, 28 декабря.