Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года

9:15:0112/11/2021
0

2022 год начнется с крупных астрономических событий. Состоятся первые новолуние и полнолуние.

Расположение Луны может повлиять на деятельность всех землян. Фото: Pxfuel.com
Расположение Луны может повлиять на деятельность всех землян. Фото: Pxfuel.com

19 декабря состоится последнее полнолуние 2021 года. Это уникальное время, поскольку вся энергия уходящего года сформируется вокруг периода полной Луны. Такой событие случается лишь раз в год. Уже с 20 декабря начнется период убывающей Луны, который продлится до 1 января 2022 года. Уже на следующий день произойдет первое новолуние следующего года.

С 3 января начнется период растущей Луны. Он продлится до ночи 17 января. 18 же числа произойдет первое полнолуние 2022 года. И вновь начнется круг — убывающая Луна, новолуние, растущая Луна, полнолуние. Это происходит каждый месяц. Именно в эти два мощные астрономические события можно провести невероятно мощные ритуалы на привлечение многих благ в свою жизнь. Например, удачи, счастья, денег или любви. Но чем еще характеризуются эти дни?

Новолуние 2 января:

Новолуние наступит 02.01.2022 в 21:36 по Москве. Считается, что фаза Новой Луны обладает влиянием не только на дела людей и их эмоции, но и в принципе на все живое нашей планеты. Во-первых, в это время энергия людей и их желание работать находятся на самом минимуме. Лучше всего заняться разгрузкой организма, отдыхом или окончанием старых дел, которые уже начаты. Не стоит доводить себя до физического изнеможения. Необходимо знать меру, когда лучше остановиться.

Полнолуние 18 января:

Полнолуние состоится 18.01.2022 в 02:51 по московскому времени. В период Полной Луны каждый человек ощутит на себе энергию земного спутника. В это время каждый человек может почувствовать обострение заболеваний и расстройств. Также многие люди могут ощутить наплыв энергии и сил, избыток которых неминуемо приведет к ссорам, конфликтам и спорам с окружающими вас людьми. Лучше всего ограничить общение с другими людьми и предаться работе. Однако стоит понимать, что работа не должна быть связана с активными переговорами или коммуникацией. Это должна быть сугубо одиночная деятельность, где вы сможете показать себя.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
луна2022 годастрономическое событие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как часто вы пользуетесь лунным календарем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Шестилетний мальчик умер в больнице после наркоза в кабинете стоматолога в Петербурге1
Минтранс хочет узаконить обязанность пассажиров нижних полок уступать место у столика едущим в поезде наверху6
Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем2
"Видно трусы": Замечание Ивана Урганта не смутило Светлану Лободу в прозрачном платье4

Последние новости

Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года
9:15:01 12/11/2021
Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года
Волна неврологических заболеваний последует за пандемией коронавируса: предупреждение эксперта
9:00:31 12/11/2021
Волна неврологических заболеваний последует за пандемией коронавируса: предупреждение эксперта
Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации
8:30:24 12/11/2021
Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации
Ровно в 12:12 – простой и действенный способ загадать любое желание в зеркальную дату 12.12.2021
8:15:31 12/11/2021
Ровно в 12:12 – простой и действенный способ загадать любое желание в зеркальную дату 12.12.2021
Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом
8:00:21 12/11/2021
Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом
Одышка при постковидном синдроме может указывать на опасное заболевание
7:30:12 12/11/2021
Одышка при постковидном синдроме может указывать на опасное заболевание
Лунный календарь красоты и здоровья в декабре-2021: благоприятные и неблагоприятные даты с 15 по 31 декабря
7:15:15 12/11/2021
Лунный календарь красоты и здоровья в декабре-2021: благоприятные и неблагоприятные даты с 15 по 31 декабря
Прозак и флувоксамин: могут ли они лечить коронавирус?
7:00:11 12/11/2021
Прозак и флувоксамин: могут ли они лечить коронавирус?
Директор Pfizer заявил, что может потребоваться четвертая доза вакцины при Омикроне
6:30:19 12/11/2021
Директор Pfizer заявил, что может потребоваться четвертая доза вакцины при Омикроне
«Есть установка встретить Новый год»: фразы, ставшие мемами из советских фильмов, которые любят в 21 веке
6:15:05 12/11/2021
«Есть установка встретить Новый год»: фразы, ставшие мемами из советских фильмов, которые любят в 21 веке