Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года

19 декабря состоится последнее полнолуние 2021 года. Это уникальное время, поскольку вся энергия уходящего года сформируется вокруг периода полной Луны. Такой событие случается лишь раз в год. Уже с 20 декабря начнется период убывающей Луны, который продлится до 1 января 2022 года. Уже на следующий день произойдет первое новолуние следующего года.
С 3 января начнется период растущей Луны. Он продлится до ночи 17 января. 18 же числа произойдет первое полнолуние 2022 года. И вновь начнется круг — убывающая Луна, новолуние, растущая Луна, полнолуние. Это происходит каждый месяц. Именно в эти два мощные астрономические события можно провести невероятно мощные ритуалы на привлечение многих благ в свою жизнь. Например, удачи, счастья, денег или любви. Но чем еще характеризуются эти дни?
Новолуние 2 января:
Новолуние наступит 02.01.2022 в 21:36 по Москве. Считается, что фаза Новой Луны обладает влиянием не только на дела людей и их эмоции, но и в принципе на все живое нашей планеты. Во-первых, в это время энергия людей и их желание работать находятся на самом минимуме. Лучше всего заняться разгрузкой организма, отдыхом или окончанием старых дел, которые уже начаты. Не стоит доводить себя до физического изнеможения. Необходимо знать меру, когда лучше остановиться.
Полнолуние 18 января:
Полнолуние состоится 18.01.2022 в 02:51 по московскому времени. В период Полной Луны каждый человек ощутит на себе энергию земного спутника. В это время каждый человек может почувствовать обострение заболеваний и расстройств. Также многие люди могут ощутить наплыв энергии и сил, избыток которых неминуемо приведет к ссорам, конфликтам и спорам с окружающими вас людьми. Лучше всего ограничить общение с другими людьми и предаться работе. Однако стоит понимать, что работа не должна быть связана с активными переговорами или коммуникацией. Это должна быть сугубо одиночная деятельность, где вы сможете показать себя.