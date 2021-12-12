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Производственный календарь на январь-2022: сколько дней отдыхают россияне, все рабочие и выходные дни, короткие недели

6:30:2812/12/2021
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Правительство опубликовало производственный календарь на январь 2022 года, в котором расписаны все выходные и все рабочие дни.

Каждый год январские каникулы выпадают на разные дни. Фото: Pixabay
Каждый год январские каникулы выпадают на разные дни. Фото: Pixabay

Ежегодно правительство составляет производственный календарь на год вперед. Так, в сети уже появился производственный календарь на январь 2022 года. Опираясь на него, можно составить все планы на праздничные выходные. В нем указано, сколько у всех россиян будет выходных и рабочих дней, а также коротких недель.

Стоит отметить, что новогодние каникулы у всех официально трудоустроенных жителей России начнутся 31 декабря 2021. Канун Нового года станет первым нерабочим днем, который выпал на конец недели, пятницу. Официальных праздников в первом месяце грядущего года будет всего два: Новый год и православное Рождество Христово 7 января. В связи с этим, выходные дни, помимо субботы и воскресенья, будут только в начале января.

Что касается официальных выходных, которые еще принято называть январскими каникулами, то они продлятся до 9 января. Связано это с тем, что 1, 2, 8 и 9 января выпали на выходные. Таким образом, они будут длиться 10 дней. Первым официальным рабочим днем после каникул станет 10 января 2022 года.

Помимо этих дней, в январе будет еще 6 выходных дней: 15-16, 22-23 и 29-30 января. Остальные дни станут рабочими, а коротких недель в следующем месяце не будет вообще. Оставшиеся три недели после праздничных выходных вернутся в обычное расписание с пятью рабочими и двумя выходными в неделю.

Важно понимать, что весь производственный календарь не носит рекомендательный характер, поэтому все выше указанные выходные дни должны быть официальными нерабочими днями для всех россиян. Тем не менее, если у вас есть необходимость в дополнительном заработке, то вы можете попросить дополнительные рабочие часы в любой день с 31 декабря по 9 января.

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