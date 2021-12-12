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Какой сегодня церковный праздник 12 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5512/11/2021
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В этот день в старину было принято очищать крыши от снега.

В этот день в старину было принято очищать крыши от снега. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 12 декабря 2021 года

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В этот праздник чтят память мученика Парамона Вифимского.

В этот день в старину было принято очищать крыши от снега. Для этого использовали метлу или веник. Лопатой не пользовались, так как ею можно было повредить крышу. Венику люди приписывали волшебные свойства. В одном доме было не принято использовать разные веники, иначе богатство покинет его.

Также в этот день следили за осадками и солнцем, определяя погоду до конца декабря. По поверьям глубокий снег предвещал хороший и урожайный год.

Приметы

Если снег идет, то и до метели недалеко, но сильным морозов до дня Николы (19 декабря) не будет.
Если утром заря багрового цвета, то в скором времени придут сильные ветра.
Снежные хлопья стали крупными, значит, ждите оттепели.
На Парамона снег – быть метелям до Николина дня (19 декабря).
Если с утра стоит хорошая погода – значит, весь месяц будет ясно.

Источник: my-calend.ru

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