Какой сегодня церковный праздник 12 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 12 декабря 2021 года
Мученика Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников
Мученика Филумена Анкирского
Преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице
Народные праздники и приметыПарамон Зимоуказатель
В этот праздник чтят память мученика Парамона Вифимского.
В этот день в старину было принято очищать крыши от снега. Для этого использовали метлу или веник. Лопатой не пользовались, так как ею можно было повредить крышу. Венику люди приписывали волшебные свойства. В одном доме было не принято использовать разные веники, иначе богатство покинет его.
Также в этот день следили за осадками и солнцем, определяя погоду до конца декабря. По поверьям глубокий снег предвещал хороший и урожайный год.
ПриметыЕсли снег идет, то и до метели недалеко, но сильным морозов до дня Николы (19 декабря) не будет.
Если утром заря багрового цвета, то в скором времени придут сильные ветра.
Снежные хлопья стали крупными, значит, ждите оттепели.
На Парамона снег – быть метелям до Николина дня (19 декабря).
Если с утра стоит хорошая погода – значит, весь месяц будет ясно.
Источник: my-calend.ru