Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 декабря 2021 в России и мире

12:20:0012/12/2021
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 12 декабря 2021 года.

12 декабря - Мировой день зажжённых свечей. Фото: Pixabay.com

• День почёсывания за ухом
• День Конституции Российской Федерации28 лет
• Международный день «Хеви-метал» (International Day of Heavy Metal)
• Мировой день зажжённых свечей (Worldwide Candle Lighting Day)24 года
• Всемирный день хорового искусства (World Choral Day)31 год
• Третье воскресенье Адвента (Third Sunday of Advent)
• День памяти мученика Парамона Вифинского
• День памяти мученика Филумена Анкирского
• День памяти священномученика Сатурнина Тулузского
• Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)4 года
• Общероссийский день приёма граждан8 лет
• День памяти преподобного Акакия Синайского
• Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, День ВОУЗ (International Universal Health Coverage Day)4 года
• День работников розничной торговли (Retail Employees Day)10 лет
• День отечественной истории в Ульяновской области13 лет
• День придурковатости (National Ding-A-Ling Day) - США
• День национальной литературы - Кыргызстан10 лет
• День святой девы Марии Гваделупской (Dia de la Virgen de Guadalupe) - Мексика490 лет
• День пряничного домика (National Gingerbread House Day) - США
• День фруктового салата «Амброзия» (National Ambrosia Day) - США
• День благотворительности - Украина14 лет
• День сухопутных войск - Украина24 года
• День нейтралитета - Туркменистан26 лет
• День иероглифов, День кандзи (Kanji Day) - Япония26 лет
• День сотрудников таможенных органов - Казахстан30 лет
• День военно-воздушных сил - Хорватия30 лет
• День независимости (Jamhuri Day) - Кения58 лет
• День флага - Швейцария132 года
• День государственности штата Пенсильвания (Pennsylvania Statehood Day) - США234 года
• Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) - США
• День пуансеттии (National Poinsettia Day) - США
• День проверки звука (National Sound Check Day) - США
• Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана, Дениса
• Парамонов день (Парамон Зимоуказатель)

Важные события:

• 12 декабря 1817 года в Москве торжественно открылся выставочный зал Манеж204 года
• 12 декабря 1875 года в России изобретена дуговая лампа без регулятора — электрическая «свеча»146 лет
• 12 декабря 1901 года в Англии основана Ассоциация настольного тенниса120 лет
• 12 декабря 1911 года столица Индии перенесена из Калькутты в Дели110 лет
• 12 декабря 1955 года на реке Ангаре основан город Братск66 лет
• 12 декабря 1961 года выведен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-160 лет
• 12 декабря 1963 года Кения получила независимость от Великобритании58 лет
• 12 декабря 1989 года начался Второй Съезд народных депутатов СССР32 года
• 12 декабря 2008 года Швейцария вступила в Шенгенскую зону13 лет

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные событиякакой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 декабря 2021 в России и мире
12:20:00 12/12/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 декабря 2021 в России и мире
БердскПогода в Бердске 12 декабря 2021: резкое потепление в воскресный выходной настигнет жителей города
11:30:20 12/11/2021
Погода в Бердске 12 декабря 2021: резкое потепление в воскресный выходной настигнет жителей города
Какой сегодня церковный праздник 12 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:55 12/11/2021
Какой сегодня церковный праздник 12 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
С Днем Конституции РФ – новейшие поздравления и открытки для всех 12 декабря
11:15:17 12/11/2021
С Днем Конституции РФ – новейшие поздравления и открытки для всех 12 декабря
Почему некоторым людям трудно быть счастливыми
10:30:06 12/11/2021
Почему некоторым людям трудно быть счастливыми
Как коронавирус может «прятаться» от иммунной системы: ответили ученые
10:00:41 12/11/2021
Как коронавирус может «прятаться» от иммунной системы: ответили ученые
ВОЗ не рекомендует лечение коронавируса плазмой крови двум группам людей
9:30:39 12/11/2021
ВОЗ не рекомендует лечение коронавируса плазмой крови двум группам людей
Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года
9:15:01 12/11/2021
Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны январь 2022 года
Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации
8:30:24 12/11/2021
Мутации коронавируса приходят и уходят: врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации
Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом
8:00:21 12/11/2021
Исследование объяснило, почему люди с лишним весом тяжело болеют коронавирусом