Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 декабря 2021 в России и мире

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• Третье воскресенье Адвента (Third Sunday of Advent)
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• Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) - США
• День пуансеттии (National Poinsettia Day) - США
• День проверки звука (National Sound Check Day) - США
• Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана, Дениса
• Парамонов день (Парамон Зимоуказатель)
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• 12 декабря 1955 года на реке Ангаре основан город Братск66 лет
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• 12 декабря 1989 года начался Второй Съезд народных депутатов СССР32 года
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Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru