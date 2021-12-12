Что никому нельзя отдавать и одалживать 12 декабря в день мученика Парамона Вифинского

12 декабря отмечается день святого Парамона и 370 мучеников, пострадавших за веру христову. В этот день вспоминают события, произошедшие в период правления императора Деция, гонителя христиан. Именно он приказал наместнику восточных земель схватить всех христиан и силой заставить отречься от своей веры, приняв язычество.
Тогда в заключение попали 370 человек, которых пытками пытались заставить принести жертву языческим богам. Но, люди твердо отстаивали свою веру и отказались принять идолопоклонство. За это осужденных решили публично казнить. В этот момент мимо проходил Парамон, местный житель, который громко осудил неправильность всех действий. Он сказал, что нельзя силой заставлять людей принимать язычество, и что сам он исповедует христианство.
За это местного жителя схватили стражники и повели к остальным. Его долго пытали и отрезали язык, а затем казнили вместе с остальными людьми.
В народе этот день называли Парамон Зимоуказатель, который по приметам указывает какая зима нас ожидает. Также к празднику запасались на зиму поленьями заранее. Поскольку лес может замести и тогда дров не найти. Поэтому в этот день заботились о печи.
В этот день по традиции ходят к соседям и друзьям, чтобы взять взаймы. Как правило, одалживали все что угодно: хлеб, яйца, деньги. Однако были и запрещенные продукты и вещи. Например, не рекомендуется давать в долг соль, посуду и веник.