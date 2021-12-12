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Илон Маск: Neuralink может начать имплантировать чипы людям с серьезными травмами позвоночника в 2022 году: люди смогут ходить

4:30:0212/12/2021
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Система Neuralink состоит из компьютерного чипа, прикрепленного к крошечным гибким нитям, которые вшиваются в мозг роботом, похожим на швейную машину.

Люди с тяжелыми травмами позвоночника первыми получат чип. Фото: Pixabay.com

Илон Маск утверждает, что его Neuralink, компания, занимающаяся технологией интерфейса мозга, находится менее чем в году от внедрения чипов в человеческий мозг, пишет dailymail.co.uk.

Эта новость поступила от самого миллиардера во время прямой трансляции интервью на саммите Совета генеральных директоров The Wall Street Journal в понедельник, когда его спросили о планах компании на 2022 год.

«Neuralink хорошо работает на обезьянах, и на самом деле мы проводим очень много испытаний и просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, а устройство Neuralink можно безопасно удалить», - сказал Маск.

«Мы надеемся, что это будет у наших первых людей - людей с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия или квадриплегия - в следующем году, ожидая одобрения FDA.

«Я думаю, у нас есть шанс позволить тому, кто не может ходить или использовать руки, снова ходить - но не естественным образом».

9 апреля 2021 года Neuralink продемонстрировала свой мозговой чип на обезьяне, который позволил животному играть в понг, используя только свой разум.

Устройство в мозгу животного записало информацию о нейронах, срабатывающих во время игры, научившись предсказывать движения, которые оно будет совершать.

По сути, обезьяна выглядела нормально, но она телепатически играет в видеоигру, что, на мой взгляд, очень важно, - сказал Маск во время прямой трансляции в понедельник.

Система Neuralink состоит из компьютерного чипа, прикрепленного к крошечным гибким нитям, которые вшиваются в мозг роботом, похожим на швейную машину.

Устройство улавливает сигналы в мозгу, которые затем переводятся в средства управления двигателем.

Маск говорит, что технология доказала свою безопасность для мозга и ее легко удалить, поэтому единственное, что удерживает Neuralink от испытаний на людях, - это одобрение FDA.

«Наши стандарты имплантации устройства выше, чем утверждает FDA, точно так же, как наши стандарты безопасности намного выше, чем требует правительство США».

В понедельник Маск поделился твитом, в котором повторил график до 2022 года, заявив, что прогресс Neuralink ускорится, когда в следующем году устройства появятся «на людях».

Однако миллиардер пообещал начать испытания на людях раньше - в 2019 году он присматривался к испытаниям в конце 2020 года.

Маск также имеет репутацию человека, который с нетерпением ждёт технологий своей компании, просто чтобы не дать результата и разочаровать.

До того, как Neuralink был обнаружен в мозгу обезьяны, Маск впервые продемонстрировал его на свиньях.

Первая демонстрация компании состоялась 28 августа 2020 года, и Маск объявил, что Neuralink «покажет, как нейроны срабатывают в реальном времени».

Хотя это было то, что было представлено во время живой демонстрации, те, кто настраивался, были разочарованы, когда нейроны были нейронами свиньи по имени Гертруда, а не человека.

Тем не менее, Маск, похоже, был очень уверен в сроках до 2022 года и в способности Neuralink помочь людям с параличом нижних конечностей снова ходить во время выступления в понедельник.

«Это очень большое дело, и я не хочу необоснованно возлагать надежды, но я убежден, что это возможно», - сказал он.

Маск не только помогает людям снова ходить, но и говорит, что чип Neuralink может помочь в лечении зависимости и депрессии.

В твите, опубликованном в июле 2020 года, миллиардер ответил на твит пользователя, который спрашивал, может ли имплант «повторно тренировать часть мозга», связанную с заболеваниями.

NEURALINK: ИГРА ИЛОНА МАСКА ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСОВ КОМПЬЮТЕРНО-МОЗГОВЫХ.

Последняя компания Илона Маска Neuralink работает над тем, чтобы связать человеческий мозг с машинным интерфейсом, создавая устройства микронного размера.

Neuralink была зарегистрирована в Калифорнии как медицинская исследовательская компания в июле 2016 года, и Маск планирует финансировать компанию в основном самостоятельно.

Он будет работать по тому, что Маск называет технологией «нейронного кружева», имплантируя крошечные электроды в мозг, которые однажды могут загружать и скачивать мысли.

Он сказал, что «нейронные шнурки» помогут людям с серьезными черепно-мозговыми травмами всего за четыре года.

А через восемь-десять лет технология в стиле Matrix будет доступна каждому, добавил он.

Пранай Патол, пользователь Twitter, написал: «Можно ли использовать Neuralink для повторной тренировки той части мозга, которая отвечает за зависимость или депрессию?»

«Было бы здорово, если бы neuralink можно было использовать для чего-то вроде лечения зависимости/депрессии».

«Точно. Это одновременно и здорово, и устрашающе», - написал Маск в ответе.

В мае 2020 года Маск выступил в подкасте Джо Рогана, чтобы обсудить, как Neuralink собирается подготовить версию своего мозгового имплантата «в течение года».

Маск объяснил, что процесс включает в себя удаление части черепа, затем роботы вставляют электроды в мозг и устройство в отверстие, оставляя только небольшой шрам.

Он также показал, что технология может развиться в полноценный интерфейс мозга всего за 25 лет, что обеспечит «симбиоз» между людьми и ИИ.

«Вам не нужно говорить», - сказал Маск, который предвидит, что технология пойдет дальше, чтобы обеспечить «симбиоз» между людьми и ИИ.

«Я думаю, что это один из способов добиться того, чтобы ИИ становился все лучше и лучше», - сказал Маск.

«Мы как бы отстали, мы слишком глупы».

«Так как же ты продолжаешь поездку?»

«Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним».

«В какой-то степени мы уже киборги», - сказал Маск Рогану.

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