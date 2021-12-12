Три вещи, которые отчаянно нужны вашей жене, но она вам об этом не скажет

Эта статья обязательно поднимет несколько волосков на шее, но меня это не волнует. Я не пишу о том, как должно быть.
Когда мужчина просит помочь жене в том, что ей нужно от мужа, меня волнует только то, как обстоят дела. Затем я помогаю ему понять, что думать и делать дальше, пишет yourtango.com.
Когда он говорит мне, что только что в десятый раз услышал, что его жена хочет, чтобы он был мужчиной в отношениях, последнее, что ему нужно услышать, это: «Черт возьми! Она не должна так говорить! Вам необходимо обсудить равенство и зло гендерного эссенциализма».
Позвольте мне расшифровать для вас тайну (по крайней мере, ее часть).
Это то, что мне говорят сознательные, развитые жены, когда они разыгрывают карту «будь мужчиной».
Когда люди чувствуют себя обиженными, расстроенными или злыми, они склонны жаловаться на вещи так, что это скрывает их истинные потребности.
Мы можем кричать в гневе на кого-то, кто подрезает нас в пробке, хотя, по правде говоря, мы напуганы. Реальная потребность в том, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Но мы этого не говорим.
Мы можем сильно разочароваться в ребенке, когда правда в том, что мы эмоционально истощены. Настоящая необходимость в том, чтобы мы чувствовали мир и покой. Но мы этого не говорим.
Нам может быть ужасно больно из-за того, что кто-то говорит, когда правда в том, что мы чувствуем себя отвергнутыми. Реальная потребность в том, чтобы мы чувствовали себя принятыми. Но мы этого не говорим.
Так и со многими женами. Они скажут что-то вроде:
«Почему я должна делать все здесь? Это место - катастрофа!»
«Вы никогда не доводите дело до конца, и я не могу на вас рассчитывать».
«Все, о чем вы думаете, это секс».
А перевод, который слышат мужья, звучит так: «Ты отстой, ты плохой муж и извращенец».
Но она говорит не об этом. Я понимаю, почему вы можете принять это на свой счет, но она не собирается нападать на вашу мужественность. Вы должны держать свои эмоции под контролем и понимать, что не каждая рассерженная женщина злится на вас.
Важно знать, какого чувства она жаждет и почему это чувство вызывает у нее реакцию. Дело не в тебе - дело в ее желании почувствовать то, что она хочет почувствовать.
И она думает, что ее «мужчина» мог бы помочь ей почувствовать это, если бы он просто знал 3 вещи, которые я собираюсь вам сказать.
1. «Я просто хочу почувствовать, что могу расслабиться».
Жены говорят мне, что чувство расслабленности - один из главных ключей к ним, а также чувство связи, нежности и сексуальности.
Вы когда-нибудь были рядом с женщиной, которая была игривой, глупой, сексуальной, хихикающей, веселой и кокетливой? Да, знаю. Это самое горячее, что может представить парень. Для нее это еще и невероятно веселое место. И женщины говорят мне, что им кажется, что быть этой девушкой биологически невозможно , если она не может расслабиться.
Итог: она злится, потому что хочет расслабиться, чтобы чувствовать себя игривой, глупой, сексуальной, хихикающей, веселой и кокетливой. Она злится не из-за того, что ты отстой. Она злится, потому что не может расслабиться.
Как «быть ее мужчиной»: не защищайтесь. Спокойно посмотрите ей в глаза и скажите: «Детка, держу пари, тебе бы хотелось расслабиться, и я помогу с этим». Затем посмотрите, с чем вы можете помочь.
Есть планы, которые еще не были реализованы? Она хотела бы, чтобы вы составили план - любой план. Будьте ее мужчиной с планом.
Какие хозяйственные «отделы» требуют внимания? Есть много. Уборка, стирка, дети, автомобили, отпуск, еда, семья, посуда, счета и сломанные вещи - все это требует невероятно скучного применения подотчетности, ответственности, предсказуемости и надежности.
Никто не может расслабиться со всеми этими «способностями»! Это означает, что ей нужно, чтобы вы были ее «умным» мужчиной. Романтическая энергия моментально засасывается в черную дыру «способностей». Не позволяйте этому случиться.
Осторожно: будут вещи, с которыми вы не сможете помочь. Это ее вещи. Ей нужно будет разобраться со своими вещами, а не пытаться делать это за нее.
2. «Я просто хочу чувствовать, что могу на него рассчитывать».
Жены говорят мне, что когда их мужчина последователен, а он выполняет их , они чувствуют чувство безопасности и предсказуемости . Да, это скучно. Но с безопасностью и предсказуемостью приходит расслабление. И мы рассмотрели причины, по которым расслабление так важно. См. Выше.
Единственное, с чем я согласен, - это ее утренний кофе. Я также люблю планировать свидания и давать ей приглашения сделать что-нибудь. Я оставляю записи и звоню ей, когда опаздываю - каждый раз. Я люблю пылесосить - это как электроинструмент.
Я выбираю то, чего ожидаю от себя, и владею ими. Я не ожидаю и не принимаю, чтобы она говорила мне, что мне принадлежать. Она знает, чего я хотел от себя ожидать. Она также знает, что ее работа - забирать и владеть своей долей.
И это требует командных усилий, которые помогают ей чувствовать себя хорошо и расслабленно, что приятно.
Итог: она злится, потому что хочет чувствовать безопасность и предсказуемость. Она злится не из-за того, что ты плохой муж. Она злится, потому что не может расслабиться.
Как «быть ее мужчиной»: если вы хотите помочь ей почувствовать, что она может на вас рассчитывать, просто решите, чего вы от себя ждете. Дайте понять, за что вы отвечаете. Тогда делай те вещи. Последовательно. Меньше разговоров. Больше действий.
Большинство нытье происходит из-за того, что мы не действуем в соответствии с нашими собственными ожиданиями и демонстрируем последовательность. Я не говорю, что она никогда не будет ворчать. Это просто не будет вас беспокоить, как раньше.
3. «Я хочу чувствовать, что он желает меня, а не только мое тело».
Однажды женщина прислала мне электронное письмо, в котором говорилось: «Я чувствую, что могу быть для него любой из 10 000 женщин. Я не чувствую его желания ко мне как к личности. Иногда мне кажется, что я могу оставить свои гениталии в спальне и пойти сварить кофе, а он даже не заметит, что я ушла».
Да, знаю. Образ там жуткий.
Но ее точка зрения довольно ясна. Она хочет чувствовать, что ее разум, дух и эмоции тоже достойны вашего внимания. Она хочет чувствовать себя желанной не только из-за своих физических качеств, но и для всего себя.
Если она может почувствовать ваше искреннее желание всего себя, она почувствует ваше принятие. И если она будет постоянно чувствовать ваше принятие , она может - сказать это вместе со мной: расслабляйтесь.
Когда я пропустил эту часть статьи мимо своей девушки, она сказала: «Да, никто не хочет чувствовать себя сексуальным сосудом». Более жуткие образы. Но опять же, я понял. А ты?
Итог: она злится, потому что хочет чувствовать себя желанной и принятой. Она злится не потому, что ты извращенец. Она злится, потому что не может расслабиться.
Как «быть ее мужчиной»: спросите ее, может ли она оставить свои гениталии в постели и пойти принести вам чашку кофе. Нет, не делай этого. Понятия не имею, зачем я это напечатал. Наверное, потому что я извращенец.
Серьезно, я имею в виду, действительно серьезно, вы точно знаете, что это значит. Каждый человек, которого я знаю, понимает невероятно дерьмовое чувство быть отвергнутым. Боль одинакова, будь то отказ от наших эмоций, нашего мнения или нашего тела. Отказ - одна из наших самых больших жалоб и худших страхов.
Вы можете себе представить, что она чувствует, если ваше желание и принятие ограничиваются ее сексуальностью.
Не поймите меня неправильно, она определенно хочет ощутить ваше непростительное, мужское, бессмысленное желание к ее телу. Но в данный момент вы единственный мужчина на всей планете, обладающий тайной силой, которая помогает ей чувствовать себя желанной и принятой - телом, сердцем и душой. Один из трех не работает.
Ее не спит по ночам, потому что если он обладает этой секретной силой, почему бы ее мужчине не использовать ее?