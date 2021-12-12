Ученик ударил одноклассницу партой в школе в Новосибирской области. Пришлось обращаться к врачу

В одной из школ Новосибирской области конфликт между одноклассниками завершился обращением в больницу пострадавшей - 12-летняя девочка.
Инцидент произошел в учебном заведении Кочковского района.
Как сообщает КП-Новосибирск, прямо на уроке ученик ударил одноклассницу партой по спине. Удар оказался сильным - девочка получила серьезный ушиб поясницы.
Пострадавший в школе ребенок обратился в больницу на следующий день. Там ей оказали необходимую помощь.
В полиции начали проверку происшествия. На исключено, что подключится прокуратура.
Как сообщал "Курьер.Среда" в октябре в Бердске во время ссоры учеников седьмого класса один ударил второго по голове так, что сломал ему лобную кость. Происшествие случилось в школе №3 "Пеликан".