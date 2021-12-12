13 декабря – день памяти Андрея Первозванного: как святой стал первым и любимым апостолом Христа

Святой Апостол Андрей был рыбаком по профессии, родился в Вифсаиде. Ученик Иоанна Предтечи, он оставил Святого Иоанна, чтобы следовать за Иисусом Христом после его крещения, и привел с собой своего брата, апостола Петра. Оба они причислены к числу Двенадцати Великих Апостолов.
Он направился в восточные земли, проповедуя Евангелие. Он прошел через Малую Азию, Фракию, Македонию, добрался до реки Дунай, прошел вдоль побережья Черного моря, через Крым, Черноморский регион и вдоль реки Днепр поднялся на то место, где сейчас стоит город Киев.
Он остановился на ночь на Киевских холмах. Встав утром, Апостол обошел холмы, благословил их и установил крест. Помолившись, он поднялся еще дальше по Днепру и достиг поселения славян, где был построен Новгород. Отсюда апостол отправился через землю варягов в Рим для миссионерства, и он снова вернулся во Фракию, где в маленькой деревне Византии, будущем Константинополе, основал Церковь Христа. Вернувшись в Грецию, апостол Андрей остановился в Патро (Патра), расположенном недалеко от Коринфского залива. Здесь, возложением рук, он исцелил многих людей от болезней, в том числе благородного Максимила, который от всего сердца уверовал во Христа и стал учеником апостола.
Несколько веков спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и помещены в церкви Святых апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика святого Павла святого Тимофея.