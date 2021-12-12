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Почему путешественникам и морякам нужно заказать молебен апостолу Андрею Первозванному

3:30:0612/12/2021,София Мальцева
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К святому Апостолу Андрею обращаются семьи прося защиты, особенно те, в которых живут моряки.

Такие молебны проходят в храмах и на корабельном судне, перед тем как отправиться в путь. Фото: Pixabay.com

13 декабря отмечается память святого Андрея Первозванного.
Когда Иоанн Креститель проповедовал рядом с Иорданом, то Андрей вместе с Иоанном, последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие решили, что Иоанн Креститель был тем самым Мессией, но сам святой сказал людям, что он был послан, чтобы подготовить свой путь. Тогда Иисус Христос подошел к Иоанну Предтечи, после чего он крестил Господа на реке Иордан и указал на Него, сказав своим последователям: "Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира". Когда Андрей и Иоанн услышали это, то тут же последовали за Иисусом.

К святому Апостолу Андрею обращаются семьи, прося защиты, особенно те, в которых живут моряки. Они обычно заказывают молебен святому апостолу, прося защиты в дальней дороге. Такие молебны проходят в храмах и на корабельном судне, перед тем как отправиться в путь.

Из жизни святого известно, что в период своих странствий Первозванный Апостол перенес много страданий и мучений от язычников: они изгнали его из своих городов и избили. В Синопе они забросали его камнями, но, оставшись невредимым, настойчивый ученик Христа продолжал проповедовать людям о Спасителе. По молитвам апостола Господь творил чудеса. Трудами святого апостола Андрея были созданы христианские церкви, для которых он предоставил епископов и духовенство. Последним городом, в который прибыл Апостол, был город Патра, где ему было суждено претерпеть мученическую смерть.

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историяморякимолитвахристианство.Святой Апостол Андрей
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