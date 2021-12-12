Можно ли 13 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола Андрея Первозванного?

Апостол Андрей был одним из двенадцати учеников Христа. Он приехал из Вифсаиды, города, расположенного на западном берегу Тивериадского озера. Он работал в семейном бизнесе, которым управлял его отец Иона, основанном на богатой рыбной ловле в озере. Из их занятий мы можем сделать вывод, что они были процветающей и состоятельной семьей.
Позже он жил в Капернауме где подвергся греческому влиянию. Андрей и его старший брат Петр все также работали рыбаками, а также они были первыми апостолами, назначенными Иисусом. Следовательно, Андрея часто называют "первозванным". В православии он описывается как один из учеников, приближенных к Иисусу.
Проповедовать Апостол отправился в Патр, где Господь сотворил много чудес через Своего ученика. Немощные были исцелены, а слепые обрели зрение. По молитвам апостола прославленный гражданин Сосий оправился от тяжелой болезни; он исцелил Максимиллу, жену губернатора Патры, и своего брата Стратокла. Чудеса, совершенные Апостолом, и его пламенная речь просветили почти всех жителей города Патра истинной Верой.
Кроме того Святой Андрей считался основателем Византийской церкви, впоследствии ставшей Великой Церковью Христовой, он посвятил Стахиса, одного из Семидесяти апостолов, в его первого епископа.
Также Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях Киева. Где вознес крест на гору и предсказал, что это место будет полно церквей и сильного духа веры в Господа.
Андрею Первозванному молятся в этот день моряки и девушки, которые мечтают выйти замуж. Обычно, если молитва была искренней, то их желания исполняются в краткий срок.
В день памяти святого Апостола, 13 декабря, не рекомендуется работать, лучше посетит храм и вознести молитву. Однако, если праздник выпадает на будний день, то работать не запрещается.