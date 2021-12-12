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Оставшийся за няньку знакомый семьи изнасиловал полуторагодовалую девочку в Саратовской области

3:43:4212/12/2021
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Изнасилование произошло, когда родители ушли в магазин, оставив двоих детей с ранее судимым знакомым. Подозреваемого в надругательстве над малышкой задержали.

Мужчина в доме знакомых изнасиловал их дочь. Фото: GetArchive

В Саратовской области задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка в возрасти полутора лет. Инцидент произошел в то время, когда мать с отцом ушли в магазин, оставив двоих детей со своим знакомым. Об этом сообщили в региональном СКР.

По данным следователей семейная пара впустила пожить у себя знакомого в возрасте 36 лет ранее судимого. В ночь на субботу родители решили уйти в магазин, а детей — полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына — оставили с мужчиной. Он надругался над малышкой в этот промежуток времени.

- Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребенка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь. В настоящее время следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Подозреваемому вменяют преступление, совершенное по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему может грозить наказание сроком до 20 лет лишения свободы. Также следователи оценят условия жизни и воспитание детей со стороны родителей и осуществление контроля органов профилактики.

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