Оставшийся за няньку знакомый семьи изнасиловал полуторагодовалую девочку в Саратовской области

В Саратовской области задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка в возрасти полутора лет. Инцидент произошел в то время, когда мать с отцом ушли в магазин, оставив двоих детей со своим знакомым. Об этом сообщили в региональном СКР.
По данным следователей семейная пара впустила пожить у себя знакомого в возрасте 36 лет ранее судимого. В ночь на субботу родители решили уйти в магазин, а детей — полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына — оставили с мужчиной. Он надругался над малышкой в этот промежуток времени.
- Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребенка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь. В настоящее время следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Подозреваемому вменяют преступление, совершенное по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему может грозить наказание сроком до 20 лет лишения свободы. Также следователи оценят условия жизни и воспитание детей со стороны родителей и осуществление контроля органов профилактики.