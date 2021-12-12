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Из-за мощного торнадо в США погибли более 80 человек. Российское посольство выразило соболезнования американцам

3:24:1712/12/2021
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Губернатор Кентукки назвал это самым разрушительным торнадо в истории штата и сказал, что число погибших может превысить 100 человек.

Посольство РФ в США выразило соболезнования близким погибших в результате торнадо в стране. Фото: Скриншот

Российская дипломатическая миссия в США выразила соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо.

"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", - сообщили в посольстве РФ в Facebook.

Как отметили американские власти, торнадо привели к гибели в США свыше 80 человек. максимальное число жертв, 70 человек, пришлось на штат Кентукки, который принял основной удар стихии. В нескольких штатах более 200 тыс. человек остались без электричества.

Губернатор Кентукки Энди Бешир сказал, что около 110 человек находились внутри свечной фабрики в Мэйфилде, когда обрушился торнадо. По его словам, более 70 человек погибли после того, как торнадо пролетел около 227 миль по территории штата и двинулся на восток.

Бешир назвал это самым разрушительным торнадо в истории штата и сказал, что число погибших может превысить 100 человек.

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