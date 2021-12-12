Почему апостол Андрей Первозванный получил свое прозвище и какие чудеса святой совершал при жизни. Как он оказался на Руси

Отмечаемый праздник 13 декабря в православных храмах, будет вспоминать историю святого Апостола Андрея Первозванного.
Андрей и его брат Петр были учениками святого Иоанна Крестителя и следовали его учению. Именно он указал им на Господа, сказав: “Вот Агнец Божий”. Они были так впечатлены, что последовали за Иисусом Христом. Однако они сделали это не для того, чтобы стать Его учениками, а чтобы поговорить с Ним и приобрести личный опыт Человека, Которого, по словам их собственного учителя, превосходил его. Они разговаривали наедине, в доме, где жил Господь, хотя у нас нет никакой информации о том, что было сказано. Все, что мы знаем, это то, что Андрей, брат Симона Петра, был одним из тех двоих, кто услышал Иоанна и последовал за Ним. Это было первое знакомство. Как написано в Евангелиях, Господь начал Свое служение людям только после ареста и заключения в тюрьму Предтечи.
Андрей был избран Иисусом апостолом. В христианстве "апостол" означает человека, поставленного Богом распространять "Благую Весть" христианского послания миру. Обычно такой термин применяют к одному из Двенадцати Апостолов, которые перечислены в Новом Завете и были избраны Иисусом, чтобы исцелять больных, изгонять демонов, воскрешать мертвых. Всем этим занимался Андрей, когда путешествовал по миру, исповедуя христианство.
Благодаря Андрею, много немощных были исцелены, а ослепшие сумели снова видеть мир. Благодаря его молитве, христианин по имени Сосий сумел оправиться от тяжелой болезни. Также апостол исцелил супругу губернатора Патры, и своего брата Стратокла. Все чудеса, которые совершил Апостол, и его пламенные речи просветили почти каждого жителя города Патра христианской верой.
Настоящий призыв Андрея и Петра прозвучал на берегах Тивериадского озера со словами: “Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей. И они оставили свои сети и последовали за Ним”. Андрей был призван Господом первым, отсюда и его титул “Первозванный".