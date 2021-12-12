Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 12 декабря 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 12 декабря 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на воскресенье.
Ежедневный гороскоп на 12 декабря 2021 года, пишет yourtango.com.
Овен(21 марта - 19 апреля)
Импульсивность - это ваша слабость, и сейчас, когда Марс находится в переходном состоянии, вы рискуете потерять терпение. Тем не менее, вы можете даже удивиться тому, насколько хорошо вы можете проявлять самодисциплину - конечно, когда это необходимо.
Луна проводит день в знаке зодиака Овен, в вашем знаке, а здесь она возбуждена и не в лучшем настроении. Но не беспокойтесь.
Марс будет говорить с Сатурном, который может помочь убрать с вашей тарелки вещи, с которыми вы больше не можете иметь дело. Серьезно, Овен. Сделайте шаг назад и дышите. Вселенная все держит под контролем.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Сегодня вам нужно думать быстро, а для тех, кто не любит спешить с чем-то важным, вы можете немного поспорить с этой идеей.
Сейчас происходит развитие многих вещей, которые потребуют быстрого реагирования. Луна в Овне может вызвать у вас желание взять под контроль то, что угрожает вашему счастью.
Когда Сатурн находится в вашем секторе убеждений, может быть так легко думать, что ваши действия не измеряются чем-то большим, чем вы сами. Тем не менее, поступать правильно, даже если никто не смотрит.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Вам нравится двигаться в будущее, но сегодня у вас будут проблемы с отпусканием, и вам понадобится кто-то, кто заботится, слушает и с кем можно поговорить.
Всегда приятно, когда ты можешь поделиться своими чувствами с человеком, который знает твою историю и знаком с твоим прошлым. День идеально подходит для встречи с людьми, которых вы знали раньше.
Друзья приходят и уходят, поэтому, когда вы встречаетесь с уникальным человеком и летят искры, не цепляйтесь за идею вечности. Живите настоящим моментом.
Рак(21 июня - 22 июля)
За день может произойти многое, и вы можете переходить от одного состояния ума к другому, не понимая, что вызвало такой резкий перепад настроения.
Вы любите так, как должны, но когда на кону стоит ваша репутация, будьте осторожны с тем, кому вы позволяете нарушать свой день, особенно на работе.
Помните, что границы на рабочем месте имеют значение, даже если вам комфортно с коллегой. Но, в то же время, будьте профессиональны.
Лев(23 июля - 22 августа)
Вы готовы к приключениям, и вам захочется совершить огромный прыжок веры и сделать что-нибудь веселое. Тем не менее, с Сатурном в вашем секторе отношений и обязательств, FOMO будет настоящей битвой.
Вы не сможете принять решение, и часть вас может сдерживаться, думая, что кто-то другой должен инициировать или возглавить составление планов.
Но, Лев, школа жизни учит, что важно что-то решать и делать это, потому что это то, чего ты хочешь для себя.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Вы были щедры, но на этот раз, Дева, не отдавайте кому-то все за счет себя. Это время дарения, и вы поглощены чудесами и радостями этого сезона.
Все начинает открываться, и в этом мире как будто снова появилась надежда.
Но пока вы собираетесь дарить подарки друзьям и семье, помните, что другая часть праздничного настроения - это постановка решений и целей. Не забудьте также добавить такие, которые включают ваше здоровье и ваши интересы.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Так много всего происходит в вашей личной жизни; вам нужно сделать паузу, чтобы перевести дыхание и не увлечься «а что, если». Да, есть вещи, которые вы сделали не так, как хотели, но есть также множество вариантов, которые вы сделали правильно, своевременно и целенаправленно.
Отдайте себе должное за эти моменты. Зачем придавать наибольшее значение вещам, которые не отражают высшую часть выражения вашей жизни. Если сегодня вы решите слишком много задуматься о чем-либо, подумайте о том добре, которое вы сделали на этой неделе.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Делай, что можешь, и когда можешь. Но если вам трудно идти в ногу с ритмом дня, не переживайте. Вы догоните, прежде чем это узнаете.
Жизнь может быть такой поспешной, и в конце концов вы спросите себя, на кого вы все равно пытались произвести впечатление? Вам не нужно соревноваться за победу.
Будьте осторожны, не давите слишком сильно и не заставляйте себя играть роль лидера. Имея сегодня Сатурн в вашем доме авторитетных фигур, вы можете обнаружить, что берете на себя гораздо больше ответственности, чем вам нужно прямо сейчас.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Дайте себе право веселиться и позвольте своему творчеству взять над вами лучшее. Занимайся искусством. Наслаждайтесь музыкой и найдите время для игр.
Сатурн сегодня находится в вашем секторе связи, и, честно говоря, вы готовы к тишине и покое. Так что больше времени - желанный опыт.
Прогуляйтесь, где вы можете подумать и просто погрузиться во все, что происходит вокруг вас. Пробудите все свои чувства и действительно позвольте себе насладиться энергией дня.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Люди не всегда соглашаются, и решать придется кому-то. С таким же успехом может быть ты. Вы справедливы и практичны. Когда ваша правящая планета находится в доме денег и личной собственности, вы защищаете от риска и стоимости всего, что это ваше лицо.
Это делает вас отличным человеком, от которого можно отсылать идеи. Это также может дать вам мудрость и ясность, необходимые для принятия финансовых решений для себя и других.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Вы открыты для дискуссии, и это может быть момент, когда аргумент, который вы представляете, действительно имеет значение. Держите голову ровным.
Сегодня, когда Луна разговаривает с Сатурном в вашем знаке, легко принимать вещи на свой счет, даже если они не о вас.
Обязательно проверяйте и задавайте уточняющие вопросы всякий раз, когда вы чувствуете себя сбитым с толку из-за сообщения, которое, по вашему мнению, прозвучало неправильно, но вы хотите дать человеку возможность сомневаться.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Разумно относитесь к финансам. Оцените свою ситуацию и примите незамедлительное решение, которое улучшит ваши расходы и бюджет, чтобы не тратить зря время или доход.
Вы получаете преимущество Сатурна в Водолее, вашем секторе скрытых врагов. В результате вы будете оставаться в тонусе и ощущать, когда ситуация не идеальна для вас, и вам нужно внести некоторые коррективы в свой график.