Очень строгие запреты для каждого на 13 декабря в день апостола Андрея Первозванного

Святой Андрей, называемый Первозванным, то есть первым призванным в православной традиции, был христианским апостолом и младшим братом святого Петра. Он был известен тем, что принес христианство в Румынию, Украину и Россию. Так же, как говорят, был распят на Соленом кресте в Патрах, Греция. Андрея почитают как пример смирения за то, что он отказался быть распятым на том же кресте, что и Христос, потому что он был недостоин.
Святой Андрей был первым из двенадцати апостолов и братом святого Петра. Он родился примерно в 1 веке в Вифсаиде, затерянном городе или деревне, которая когда-то стояла на северном берегу Галилейского моря в Палестине, ныне Израиле. Согласно Евангелию от Матфея, Иисус шел по берегу Галилейского моря, когда увидел Андрея и Петра, ловящих рыбу, и пригласил их стать его учениками и "ловцами людей".
Андрей посетил Эфес, сопровождал Марию на Афоне, проповедовал в Малой Азии, в греческих регионах Римской империи, в скифских городах Кавказа, в Грузии и в Херсоне. Он посетил обширные территории Великой Скифии – современной южной России, и достиг Киевских высот, где воздвиг Святой Крест, сказав своим спутникам, что “благодать Божья воссияет на этих горах”, и даже добрался до Севера России, где позже будет расположен чудесный Валаам.
Закончил свой путь, Апостол как мученик. История состоит в том, что он был распят по его собственной просьбе на диагональном кресте и привязан к нему веревкой, а не прибит гвоздями, потому что он считал себя недостойным быть распятым таким же образом, как был распят Иисус.
По традиции, 13 декабря, в день памяти кончины святого Апостола, нельзя заниматься прядением и ткачеством, чтобы не накликать на себя беду.