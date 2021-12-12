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Очень строгие запреты для каждого на 13 декабря в день апостола Андрея Первозванного

5:00:4112/12/2021,София Мальцева
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Андрей посетил Эфес, сопровождал Марию на Афоне, проповедовал в Малой Азии, в греческих регионах Римской империи, в скифских городах Кавказа, в Грузии и в Херсоне.

В этот день нельзя заниматься прядением и ткачеством, чтобы не накликать на себя беду. Фото: Pixaby.com

Святой Андрей, называемый Первозванным, то есть первым призванным в православной традиции, был христианским апостолом и младшим братом святого Петра. Он был известен тем, что принес христианство в Румынию, Украину и Россию. Так же, как говорят, был распят на Соленом кресте в Патрах, Греция. Андрея почитают как пример смирения за то, что он отказался быть распятым на том же кресте, что и Христос, потому что он был недостоин.

Святой Андрей был первым из двенадцати апостолов и братом святого Петра. Он родился примерно в 1 веке в Вифсаиде, затерянном городе или деревне, которая когда-то стояла на северном берегу Галилейского моря в Палестине, ныне Израиле. Согласно Евангелию от Матфея, Иисус шел по берегу Галилейского моря, когда увидел Андрея и Петра, ловящих рыбу, и пригласил их стать его учениками и "ловцами людей".

Андрей посетил Эфес, сопровождал Марию на Афоне, проповедовал в Малой Азии, в греческих регионах Римской империи, в скифских городах Кавказа, в Грузии и в Херсоне. Он посетил обширные территории Великой Скифии – современной южной России, и достиг Киевских высот, где воздвиг Святой Крест, сказав своим спутникам, что “благодать Божья воссияет на этих горах”, и даже добрался до Севера России, где позже будет расположен чудесный Валаам.

Закончил свой путь, Апостол как мученик. История состоит в том, что он был распят по его собственной просьбе на диагональном кресте и привязан к нему веревкой, а не прибит гвоздями, потому что он считал себя недостойным быть распятым таким же образом, как был распят Иисус.

По традиции, 13 декабря, в день памяти кончины святого Апостола, нельзя заниматься прядением и ткачеством, чтобы не накликать на себя беду.

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традициипраздникизапретыхристианство.апостол Андрей
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