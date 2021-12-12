Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чтение Таро на одну карту на 12 декабря 2021 года для каждого знака зодиака

4:10:1412/12/2021,Ария Гмиттер
0

Рыбы. Вы можете бороться с негативными мыслями, когда другие выражают свои планы, и кажется, что они вас исключили.

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака 12 декабря. Фото: Pixabay.com

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в воскресенье, 12 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашим знаком зодиака в воскресенье, 12 декабря 2021 года, пишет yourtango.com.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Плохое планирование кого-то может испортить вам жизнь. Вам может быть сложно плыть по течению, когда вы чувствуете, что события - не то, что вы имели в виду.

Вечеринка или посещение чьего-то дома с друзьями может казаться утечкой энергии, когда все, что вам нужно, - это лечь спать. Так что, возможно, просто приходите и уходите, чтобы поймать момент для себя, и все будут счастливы.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Паж пентаклей, перевернутая

Изначально вы поставили перед собой конкретную цель, но кое-что помешало, и теперь вы вернулись к исходной точке.

Важно перегруппироваться. Однако то, что вы не следовали выбранному курсу, не означает, что вам нужно останавливаться. Напротив, вы можете вернуться к своим мечтам и следовать за ними, если вы действительно этого хотите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Туз Кубков

Выходи и получай удовольствие. Наслаждайся своей темной стороной. Не волнуйтесь, если вы позволите себе немного больше, чем обычно.

У Вселенной есть ангел-хранитель, который присматривает за вами.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: восьмерка кубков

Это была долгая неделя, и теперь вам нужно переключить передачи и нарядиться. Найдите время для игр. Выходи и исследуй. Будьте кокетливыми.

Ищите возможности и позволяйте вещам происходить естественно.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Умеренность

Проявите немного терпения. Фактически, самоконтроль - это сила, от которой вы выиграете. У вас много дисциплины и решимости.

Вы знаете, куда идете и как туда доберетесь. Так что тебя ничто не остановит.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант

Иногда, оглядываясь назад, вы понимаете, что правила, которые вы решили нарушить, не были стоящими решениями.

Но это не значит, что вы не можете найти способ возобновить и повторить начало. Вы можете извлечь уроки из того, что испытали. На самом деле мудрость может быть отличным учителем.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: восьмерка жезлов, перевернутая

Вся драма и гнев подходят к концу. Но вам не обязательно оставаться в режиме выживания.

Фактически, вам пора отпустить старые шаблоны и начать открывать новый способ ведения дел.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Что-то захватило ваше любопытство, и вы не будете удовлетворены, пока не испытаете то, что находится на другой стороне. Для этого может потребоваться немало мужества.

Слушайте свою интуицию и позвольте себе пройти через переходный период и трудности, пробуя что-то новое и узнавая что-то новое.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутый

В последнее время вы отвлекались, что вызвано стрессом и мыслью, что вам нужно начинать все сначала.

Отпустите свои страхи и верьте, что даже если вы начнете с самого начала, все у вас получится.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Сделайте шаг вперед и воспользуйтесь своей свободой выбора. Вы можете делать все, что захотите.

Даже если вы не пользуетесь поддержкой других, для вас хорошо следовать своему сердцу и жить своей жизнью в соответствии со своими собственными условиями.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая

Тот, кто, как вы думали, навсегда ушел из вашей жизни, вернется. Они могут захотеть уйти от разговоров и трудностей, которые не удалось разрешить вам вдвоем.

Это может быть очень хорошее время для вас обоих.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Вы можете бороться с негативными мыслями, когда другие выражают свои планы, и кажется, что они вас исключили.

Сделайте ставку на то, чтобы планировать заранее и назначить время, чтобы делать то, что вы хотите сделать, с другом или без друга, который может сопровождать вас в поездке.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гороскопастрологиязнаки зодиакакарты таро
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного вам дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 13 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола Андрея Первозванного?
4:00:20 12/12/2021
Можно ли 13 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола Андрея Первозванного?
Новый штамм коронавируса "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида
3:57:14 12/12/2021
Новый штамм коронавируса "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида
Оставшийся за няньку знакомый семьи изнасиловал полуторагодовалую девочку в Саратовской области
3:43:42 12/12/2021
Оставшийся за няньку знакомый семьи изнасиловал полуторагодовалую девочку в Саратовской области
Почему путешественникам и морякам нужно заказать молебен апостолу Андрею Первозванному
3:30:06 12/12/2021
Почему путешественникам и морякам нужно заказать молебен апостолу Андрею Первозванному
Из-за мощного торнадо в США погибли более 80 человек. Российское посольство выразило соболезнования американцам
3:24:17 12/12/2021
Из-за мощного торнадо в США погибли более 80 человек. Российское посольство выразило соболезнования американцам
12 декабря – День придурковатости: своеобразные открытки и поздравления для всех
3:15:16 12/12/2021
12 декабря – День придурковатости: своеобразные открытки и поздравления для всех
Ученик ударил одноклассницу партой в школе в Новосибирской области. Пришлось обращаться к врачу
3:04:07 12/12/2021
Ученик ударил одноклассницу партой в школе в Новосибирской области. Пришлось обращаться к врачу
13 декабря – день памяти Андрея Первозванного: как святой стал первым и любимым апостолом Христа
3:00:19 12/12/2021
13 декабря – день памяти Андрея Первозванного: как святой стал первым и любимым апостолом Христа
Признание Путина: В 1990-е год он подрабатывал частным извозом, чтобы прокормить семью
2:50:39 12/12/2021
Признание Путина: В 1990-е год он подрабатывал частным извозом, чтобы прокормить семью
Для любителей рока самые креативные открытки в Международный день Хеви-метал 12 декабря
2:45:31 12/12/2021
Для любителей рока самые креативные открытки в Международный день Хеви-метал 12 декабря