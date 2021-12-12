Чтение Таро на одну карту на 12 декабря 2021 года для каждого знака зодиака

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в воскресенье, 12 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Узнайте, что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашим знаком зодиака в воскресенье, 12 декабря 2021 года, пишет yourtango.com.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая
Плохое планирование кого-то может испортить вам жизнь. Вам может быть сложно плыть по течению, когда вы чувствуете, что события - не то, что вы имели в виду.
Вечеринка или посещение чьего-то дома с друзьями может казаться утечкой энергии, когда все, что вам нужно, - это лечь спать. Так что, возможно, просто приходите и уходите, чтобы поймать момент для себя, и все будут счастливы.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Паж пентаклей, перевернутая
Изначально вы поставили перед собой конкретную цель, но кое-что помешало, и теперь вы вернулись к исходной точке.
Важно перегруппироваться. Однако то, что вы не следовали выбранному курсу, не означает, что вам нужно останавливаться. Напротив, вы можете вернуться к своим мечтам и следовать за ними, если вы действительно этого хотите.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Туз Кубков
Выходи и получай удовольствие. Наслаждайся своей темной стороной. Не волнуйтесь, если вы позволите себе немного больше, чем обычно.
У Вселенной есть ангел-хранитель, который присматривает за вами.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: восьмерка кубков
Это была долгая неделя, и теперь вам нужно переключить передачи и нарядиться. Найдите время для игр. Выходи и исследуй. Будьте кокетливыми.
Ищите возможности и позволяйте вещам происходить естественно.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Умеренность
Проявите немного терпения. Фактически, самоконтроль - это сила, от которой вы выиграете. У вас много дисциплины и решимости.
Вы знаете, куда идете и как туда доберетесь. Так что тебя ничто не остановит.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Иерофант
Иногда, оглядываясь назад, вы понимаете, что правила, которые вы решили нарушить, не были стоящими решениями.
Но это не значит, что вы не можете найти способ возобновить и повторить начало. Вы можете извлечь уроки из того, что испытали. На самом деле мудрость может быть отличным учителем.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: восьмерка жезлов, перевернутая
Вся драма и гнев подходят к концу. Но вам не обязательно оставаться в режиме выживания.
Фактически, вам пора отпустить старые шаблоны и начать открывать новый способ ведения дел.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая
Что-то захватило ваше любопытство, и вы не будете удовлетворены, пока не испытаете то, что находится на другой стороне. Для этого может потребоваться немало мужества.
Слушайте свою интуицию и позвольте себе пройти через переходный период и трудности, пробуя что-то новое и узнавая что-то новое.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Туз Мечей, перевернутый
В последнее время вы отвлекались, что вызвано стрессом и мыслью, что вам нужно начинать все сначала.
Отпустите свои страхи и верьте, что даже если вы начнете с самого начала, все у вас получится.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое
Сделайте шаг вперед и воспользуйтесь своей свободой выбора. Вы можете делать все, что захотите.
Даже если вы не пользуетесь поддержкой других, для вас хорошо следовать своему сердцу и жить своей жизнью в соответствии со своими собственными условиями.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая
Тот, кто, как вы думали, навсегда ушел из вашей жизни, вернется. Они могут захотеть уйти от разговоров и трудностей, которые не удалось разрешить вам вдвоем.
Это может быть очень хорошее время для вас обоих.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая
Вы можете бороться с негативными мыслями, когда другие выражают свои планы, и кажется, что они вас исключили.
Сделайте ставку на то, чтобы планировать заранее и назначить время, чтобы делать то, что вы хотите сделать, с другом или без друга, который может сопровождать вас в поездке.