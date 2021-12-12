Новый штамм коронавируса "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида

Большинство зараженных новым омикрон-штаммом коронавируса — это полностью привитые люди. Такой вывод сделали центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Агентство Reuters опубликовало данные отчета.
Как сказано в документе, в Соединенных Штатах обнаружили 43 зараженных "омикроном" человека, 34 из них вакцинированы двумя дозами препарата. 14 из привитых получили также бустерную дозу вакцины. Новый штамм обнаружен у людей в возрасте от 18 до 39 лет, 6 из которых ранее переболели коронавирусом.
Практически все заразившиеся переносили заболевание в легкой форме. У них были только кашель и усталость из всего набора ковидных симптомов. Ученые связывают это с вакцинацией .
Сейчас "омикрон" обнаружили в 60 странах мира, в том числе в России. Сначала говорили о двух туристах, прилетевших из ЮАР. На сегодня таких заразившихся уже 4.