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Новый штамм коронавируса "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида

3:57:1412/12/2021
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Американские ученые заявили, что большинство заболевших переносили инфекцию в легкой форме. Такое течение болезни специалисты объясняют тем, что пациенты были вакцинированы.

Мутации коронавируса развиваются в организме людей с ослабленным иммунитетом. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Большинство зараженных новым омикрон-штаммом коронавируса — это полностью привитые люди. Такой вывод сделали центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Агентство Reuters опубликовало данные отчета.

Как сказано в документе, в Соединенных Штатах обнаружили 43 зараженных "омикроном" человека, 34 из них вакцинированы двумя дозами препарата. 14 из привитых получили также бустерную дозу вакцины. Новый штамм обнаружен у людей в возрасте от 18 до 39 лет, 6 из которых ранее переболели коронавирусом.

Практически все заразившиеся переносили заболевание в легкой форме. У них были только кашель и усталость из всего набора ковидных симптомов. Ученые связывают это с вакцинацией .

Сейчас "омикрон" обнаружили в 60 странах мира, в том числе в России. Сначала говорили о двух туристах, прилетевших из ЮАР. На сегодня таких заразившихся уже 4.

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