Самая главная молитва апостолу Андрею Первозванному для чтения каждому носителю имени «Андрей» и всем верующим

Память святого Апостола Андрея ежегодно отмечается 13 декабря по новому стилю, и 30 ноября по старому.
Он был учеником Иисуса и брат Симона Петра. Эти двое изображены рыбаками, работающими на берегу моря, когда Иисус призывает их следовать за Ним и стать "ловцами людей". Хотя и менее выдающийся, чем его брат, Андрей присутствует при чуде хлеба и речи на Елеонской горе. В списке Двенадцати апостолов Андрей значится вторым в евангелиях от Луки и Матфея и четвертым в книгах Марка и Деяний. По всем свидетельствам, он был одним из первых, как последователь Иоанна Крестителя, которого "назвали" учеником, а также Первозванным, поскольку он был из первых призванных служить Господу.
Святой Андрей путешествовал по Малой Азии, части Греции, вдоль Черного моря, до Византии, и, даже до России. Везде, где путешествовал святой Андрей, он учил людей любви Христовой и многих крестил в христианство. Он рукоположил священников для продолжения этого служения, прежде чем покинуть ту или иную область. В некоторых местах новые христиане разрушили храмы идолов, которым они прежде поклонялись, и принесли сокровища этих храмов святому Андрею. Он посоветовал людям использовать эти деньги, чтобы помочь бедным, но сохранить часть их для строительства Храма для поклонения истинному Богу.
Апостол Андрей закончил свою земную жизнь как мученик. Он посмотрел на свой крест в форме креста и сказал, что недостоин умереть так же, как Иисус Христос, поэтому его привязали веревками ко кресту и казнили.
К нему приходят с молитвами о заступничестве, и те, кто собирается в дальнее путешествие. Особенно моряки. Кроме того, считается, что святой помогает в замужестве. Поэтому девушки с древних времен молились святому, прося о хорошем муже или семейном благополучии.